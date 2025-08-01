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Doğa harikasını ne hale getirdiler! Muhtar bile çileden çıktı: Kirletecekseniz gelmeyin, bizi rahatsız etmeyin!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Doğa harikasını ne hale getirdiler! Muhtar bile çileden çıktı: Kirletecekseniz gelmeyin, bizi rahatsız etmeyin!
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçesi Kozan'da bulunan Alapınar ve Bekirce göletleri çöplerle doldu taştı. Ekipler gölet ve çevresinden 2 pikap dolusu çöp toplarken, mahalle muhtarı da duruma tepki gösterdi. Muhtar Selim Açıkgöz, "Temiz tutmayacaklarsa gelmesinler, alkol alacaklarsa hiç gelmesinler. Köyümüzü rahatsız etmesinler." dedi. 

Doğal kaynak suyuna sahip, doğal güzellik sunan Bekirce ve Alapınar göletlerinde yaz aylarında yaşanan çevre kirliliği, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Kozan Belediyesi Çevre ve Temizlik Müdürlüğü ekipleri bölgede kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Gölet çevresi ve su altından 2 pikap çöp toplandı.

Doğa harikasını ne hale getirdiler! Muhtar bile çileden çıktı: Kirletecekseniz gelmeyin, bizi rahatsız etmeyin! - 1. Resim

"TEMİZ TUTMAYACAKLARSA GELMESİNLER"

Mahalle muhtarı Salim Açıkgöz, vatandaşların gölet çevresini kirletmesine tepki göstererek, "Her yaz mahallemize serinlemeye ve piknik yapmaya gelen vatandaşlar ciddi kirliliğe neden oluyor. Vatandaşlarımızdan ricamız göletimizi temiz tutsunlar. Alkol alınmasını istemiyoruz. Çöp kutuları varken yol kenarlarına, köy içine çöplerin atılmasına karşıyız. Burası bir doğa harikası, vatandaşlarımız elleriyle bu güzelliği köreltiyor. Temiz tutmayacaklarsa gelmesinler, alkol alacaklarsa hiç gelmesinler. Köyümüzü rahatsız etmesinler. Su bizim değil, Cenab-ı Allah'ın verdiği bir güzellik ama bu güzelliği kirletmeyelim" ifadelerini kullandı.

Doğa harikasını ne hale getirdiler! Muhtar bile çileden çıktı: Kirletecekseniz gelmeyin, bizi rahatsız etmeyin! - 2. Resim

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ise Kozan'ın bakir güzelliklere ev sahipliği yaptığı ilçede çevreci, doğaya sahip çıkan duyarlı vatandaşlar ile ülkeye örnek bir ilçe olması gerektiğini vurguladı.

Doğa harikasını ne hale getirdiler! Muhtar bile çileden çıktı: Kirletecekseniz gelmeyin, bizi rahatsız etmeyin! - 3. Resim

EKİPLER ÇOK SAYIDA ÇÖP TOPLADI 

Temizlik çalışmasına katılan belediye ekipleri ise göletin içinden ve çevresinden çok sayıda şişe, plastik ve poşet atıkları toplandığını belirterek, vatandaşları çevreyi temiz tutma konusunda daha duyarlı olmaya çağırdı.

Doğa harikasını ne hale getirdiler! Muhtar bile çileden çıktı: Kirletecekseniz gelmeyin, bizi rahatsız etmeyin! - 4. Resim

Doğa harikasını ne hale getirdiler! Muhtar bile çileden çıktı: Kirletecekseniz gelmeyin, bizi rahatsız etmeyin! - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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