Konseriyle İstanbul’u sallayan Justin Timberlake hastalığını açıkladı: Teşhisi ilk aldığımda şok oldum

Grammy ve Emmy ödüllü sanatçı, 2025 turnesinin İstanbul ayağında müzikseverlerle bir araya geldi. Timberlake, daha önce kimseyle paylaşmadığı hastalığını da İstanbul'da açıkladı. Ünlü isim kendisine Lyme hastalığı teşhisi konulduğunu söyledi.

“KENDİMİ NEDEN KÖTÜ HİSSETTİĞİMİ ANLAYABİLDİM”

Hayranlarına hem teşekkür eden hem de yoğun turne programından bahseden şarkıcı, sahnedeyken sinir ağrısı ve yorgunlukla savaştığını belirtti. Timberlake, lyme hastalığı ile mücadele ettiğini şu sözlerle açıkladı:

“Bu son iki yıl inanılmazdı ama çok da zorluydu. 30 yılı aşkın süredir sahnedeyim ve her şeyimi buna verdim. Sahnedeyken sinir ağrısı, yorgunluk ve hastalık hissiyle savaşıyordum. Teşhisi ilk aldığımda şok oldum ama en azından neden kendimi kötü hissettiğimi anlayabildim. Tur sırasında bırakmayı bile düşündüm ama sahnede olmak bana çok iyi geldi. Devam ettiğim için mutluyum.

“BÖYLE ŞEYLERİ KENDİME SAKLAYAN BİRİ OLDUM AMA…”

Bu süreçte zihinsel direncimi test ettim ve hayranlarımla çok özel anılar biriktirdim. Her zaman böyle şeyleri kendime saklayan biri oldum ama artık daha açık olmaya çalışıyorum. Umuyorum ki bu açıklama başkalarına da yardımcı olur. Siz hayallerimi gerçekleştirdiniz. Hepinize kalpten teşekkür ederim.”

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığı, genellikle Ixodes cinsi keneler (özellikle geyik kenesi) aracılığıyla insanlara bulaşan Borrelia burgdorferi adlı bakterinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. En sık Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’nın bazı bölgelerinde görülür.

Lyme hastalığının başlıca özellikleri:

1. Belirtileri:

• Erken evrede (ilk birkaç gün ila hafta):

o En yaygın belirti: Eritema migrans adı verilen, hedef tahtası görünümünde kırmızı bir döküntü (ısırık yerinde ortaya çıkar)

o Ateş

o Baş ağrısı

o Yorgunluk

o Kas ve eklem ağrıları



• Orta evrede (haftalar ila aylar sonra):



o Şiddetli baş ağrısı ve boyun tutukluğu

o Daha fazla döküntü

o Eklem ağrısı (özellikle dizlerde)

o Kalp ritim bozuklukları

o Yüz felci (Bell palsisi)



Lyme hastalığı erken teşhis edildiğinde tamamen tedavi edilebilir. Ancak geç kalınırsa uzun süreli sağlık sorunlarına yol açabilir. Eğer kene ısırığına maruz kaldıysan ve belirtiler yaşıyorsan bir enfeksiyon hastalıkları uzmanına başvurmak önemlidir.