Justin Timberlake kimdir, hastalığı ne? İstanbul konseri sonrası sosyal medyayı sallayan paylaşım

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Justin Timberlake 11 yıl aradan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda konser verdi. “The Forget Tomorrow World Tour” adlı global turnesiyle sahneye dönen Timberlake, 30 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da sahne alarak turnesini sonlandırdı. Öte yandan, ünlü sanatçı turnenin ardından yaşadığı sağlık sorunlarından söz etti.

Peki geniş bir hayran kitlesine sahip olan Timberlake'in bugüne kadar gizlediği hastalığı neydi? İşte ünlü şarkıcı ile ilgili merak edilenler...

JUSTİN TİMBERLAKE'İN HASTALIĞI NE?

Justin Timberlake turne sonrası Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Lyme hastalığı ile mücadele ettiğini belirtti. Ünlü sanatçı, "Bir süredir bazı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyorum ve Lyme hastalığı teşhisi kondu. Bu durum hem zihinsel hem de fiziksel olarak inanılmaz derecede yıpratıcı olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Hastalığı nedeniyle sahneye çıkmakta zorluk yaşadığını belirten Timberlake, "Ben de bu hastalığı yaşayan başkalarına yardımcı olmak için üzerime düşeni yapmak istiyorum" dedi.

JUSTİN TİMBERLAKE KİMDİR?

Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Justin Timberlake, 31 Ocak 1981’de Tennessee’de doğdu. 1990’larda 'N Sync grubunun solisti olarak ünlenen Timberlake, daha sonra solo kariyerine geçerek "Justified" ve "FutureSex/LoveSounds" gibi milyonlarca satan albümlere imza attı.

Timberlake, "Cry Me a River", "SexyBack" ve "Rock Your Body" gibi hitlerle müzik listelerini altüst etti. Aynı zamanda "Sosyal Ağ", "Kötü Öğretmen" ve "Zamana Karşı" gibi filmlerde rol alarak oyunculukta da performans gösterdi. Timberlake hem müzik hem sinema dünyasında popülerliğini sürdüren çok yönlü bir sanatçı olarak tanınıyor.

LYME HASTALIĞI NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Lyme hastalığı, Borrelia burgdorferi bakterisinin neden olduğu zoonotik bir enfeksiyon türü. Genellikle “kara bacaklı” ya da “geyik kenesi” olarak bilinen Ixodes türü kenelerin ısırmasıyla bulaşıyor. Bakterinin vücuda geçebilmesi için kenenin en az 24 saat boyunca deriye tutunması gerekiyor.

İlk kez 1975 yılında ABD’nin Old Lyme kasabasında tanımlanan hastalık, çimenlik ve ormanlık alanlarda daha yaygın. Lyme hastalığına ayrıca Borrelia mayonii, Borrelia afzelii ve Borrelia garinii gibi farklı bakteri türleri de yol açabiliyor. Risk grubundakiler arasında doğayla sık temas eden kişiler öne çıkıyor.