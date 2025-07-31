Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan gülümseten espri! Justin Timberlake konserine damga vurdu

Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan gülümseten espri! Justin Timberlake konserine damga vurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan gülümseten espri! Justin Timberlake konserine damga vurdu
Müge Anlı, Justin Timberlake, Şinasi Yüzbaşıoğlu, Emniyet Müdürü, Espri, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü ve Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, Justin Timberlake konserine katıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı konseri yakından takip eden Yüzbaşıoğlu, yaptığı espriyle güldürdü. Fotoğraf çekilirken, “Justin mi yoksa ben mi?” diyerek espriyi patlattı.

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda sahne aldı. Grammy ve Emmy ödüllü şarkıcı, 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

JUSTIN KONSERİNDE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Ünlülerin de akın ettiği dev organizasyonda 1000 çevik kuvvet polisi görevlendirildi, ayrıca binlerce sivil polis ile Terörle Mücadele ekipleri de sahada hazır bulundu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı konseri Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü ve Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu da yakından takip etti.

“ŞİNASİ MÜDÜRÜM SENİN YERİN AYRI”

Kameralar önünde ilk defa konuşan Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun sözleri ise sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Yüzbaşıoğlu, Justin Tımberlake esprisiyle güldürdü. Objektiflerin karşısına geçen isim “Justin mi ben mi?” diye sordu. 

Sosyal medyada, “Şinasi müdürüm senin yerin hep ayrı” ve “Şinasi Yüzbaşıoğlu kalbimizdeki gerçek Justin” gibi yorumlar yapıldı.

Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan gülümseten espri! Justin Timberlake konserine damga vurdu - 1. Resim

GÖZLER MÜGE ANLI’YI ARADI

Ayrıca Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun konsere yalnız gelmesi ve yanında Müge Anlı’nın olmaması da gözlerden kaçmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

2025 Ev ve iş yeri kira artış oranlar hesaplama: Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?Çift Kişilik Oda 7. bölüm bu akşam var mı, neden yok?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yılmaz Erdoğan’ın oğlunun son hali şaşırttı! Sosyal medya yorum yağmuruna tuttu: "Kocaman delikanlı olmuş" - MagazinKonserde ortaya çıktı! Oğullarının son hali şaşırttı: "Kocaman delikanlı olmuş"Seda Bakan, Jennifer Lopez ile 1 milyon TL’lik fotoğraf iddialarını yalanladı - MagazinSeda Bakan, Jennifer Lopez ile 1 milyon TL’lik fotoğraf iddialarını yalanladıDurgun hali göze çarpmıştı! Melike Şahin üzen haberi sahnede duyurdu - MagazinÜnlü şarkıcıdan üzen haber! Sahnede duyurduŞeyma Subaşı aldığı haberle gözyaşlarına boğuldu! Hemen video paylaştı - MagazinAldığı haberle gözyaşlarına boğuldu! Hemen video paylaştıYıllardır gözlerden uzaktaydı… Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi’nin kızları Nazlı'nın son hali olay oldu: "Annesinin kopyası" - MagazinYıllardır gözlerden uzaktaydı! Kızlarının son hali olay oldu: "Annesinin kopyası"Barış Arduç’tan Gupse Özay hamlesi! Boşanma söylentilerine nokta koydu - MagazinŞaşırtan hamle! Boşanma söylentilerine noktayı koydu
Sonraki Haber Yükleniyor...