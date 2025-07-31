Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan gülümseten espri! Justin Timberlake konserine damga vurdu

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda sahne aldı. Grammy ve Emmy ödüllü şarkıcı, 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

JUSTIN KONSERİNDE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Ünlülerin de akın ettiği dev organizasyonda 1000 çevik kuvvet polisi görevlendirildi, ayrıca binlerce sivil polis ile Terörle Mücadele ekipleri de sahada hazır bulundu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı konseri Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü ve Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu da yakından takip etti.

“ŞİNASİ MÜDÜRÜM SENİN YERİN AYRI”

Kameralar önünde ilk defa konuşan Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun sözleri ise sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Yüzbaşıoğlu, Justin Tımberlake esprisiyle güldürdü. Objektiflerin karşısına geçen isim “Justin mi ben mi?” diye sordu.

Sosyal medyada, “Şinasi müdürüm senin yerin hep ayrı” ve “Şinasi Yüzbaşıoğlu kalbimizdeki gerçek Justin” gibi yorumlar yapıldı.

GÖZLER MÜGE ANLI’YI ARADI

Ayrıca Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun konsere yalnız gelmesi ve yanında Müge Anlı’nın olmaması da gözlerden kaçmadı.