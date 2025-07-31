Seda Bakan, Jennifer Lopez ile 1 milyon TL’lik fotoğraf iddialarını yalanladı
Antalya’da sahne alan Jennifer Lopez’i izlemeye giden ünlü isimlerin, bir fotoğraf uğruna 1 milyon TL ödediği söylentileri gündeme oturmuştu. Söz konusu iddiaların odağındaki Seda Bakan konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 6 yıl sonra Türkiye'deki hayranlarıyla tekrar buluştu. 'Up All Night Live in 2025' turnesi kapsamında, 23 Temmuz’da Antalya Belek'teki bir otelde sahne aldı.
Lopez, 50 dansçısıyla birlikte 35 parça seslendirerek unutulmaz bir performans sergiledi. Konserin ardından ise doğum günü kutlaması yaptı.
1 MİLYON TL Mİ VERDİLER?
Ünlü şarkıcının konseri sonrası herkesi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Jennifer Lopez’in sadece 50 kişiye izin verdiği fotoğraf çekimi seremonisine katılabilmek için ünlü isimlerin arabulucuya 1 milyon TL ödediği öne sürüldü. Seda Bakan, Hande Soral, İsmail Demirci ve Bensu Soral gibi isimlerin bir kare için bu parayı gözden çıkardığı çok konuşuldu.
SEDA BAKAN: İNANMAYIN, PAYLAŞMAYIN
Seda Bakan, 1 milyon TL ödediği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. Sosyal medyadan açıklama yapan oyuncu “Fotoğraf çekilmek için 1 milyon TL ödediler” söylentilerine şu sözlerle cevap verdi: