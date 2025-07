Seda Bakan, Jennifer Lopez ile 1 milyon TL’lik fotoğraf iddialarını yalanladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 6 yıl sonra Türkiye'deki hayranlarıyla tekrar buluştu. 'Up All Night Live in 2025' turnesi kapsamında, 23 Temmuz’da Antalya Belek'teki bir otelde sahne aldı.

Lopez, 50 dansçısıyla birlikte 35 parça seslendirerek unutulmaz bir performans sergiledi. Konserin ardından ise doğum günü kutlaması yaptı.

1 MİLYON TL Mİ VERDİLER?

Ünlü şarkıcının konseri sonrası herkesi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Jennifer Lopez’in sadece 50 kişiye izin verdiği fotoğraf çekimi seremonisine katılabilmek için ünlü isimlerin arabulucuya 1 milyon TL ödediği öne sürüldü. Seda Bakan, Hande Soral, İsmail Demirci ve Bensu Soral gibi isimlerin bir kare için bu parayı gözden çıkardığı çok konuşuldu.

SEDA BAKAN: İNANMAYIN, PAYLAŞMAYIN

Seda Bakan, 1 milyon TL ödediği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. Sosyal medyadan açıklama yapan oyuncu “Fotoğraf çekilmek için 1 milyon TL ödediler” söylentilerine şu sözlerle cevap verdi:

“Baştan sona yalan bir haber. Bazı boş insanlar sözde magazin siteleri sadece ilgi çekmek için böyle yalan dolan haberler yapıp insanları zan altında bırakıyor. Harika bir konser sonrası JLO konserine gelen misafirlerle resim çektirdi. Her okuduğunuza özellikle sosyal medyada inanmayın, paylaşmayın.”