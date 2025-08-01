Bakan Ersoy açıkladı: Turizmde cumhuriyet tarihi rekoru

EKONOMİ SERVİSİ - Yıla 65 milyon turist ve 64 milyar dolarlık gelir hedefiyle başlayan turizm sektörü 2025'in ilk yarısında cumhuriyet tarihinin rekoruna imza attı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin altı ayda 26 milyon 389 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını belirterek “Geçen sene bu rakam 26 milyon 137 bindi. Bu sene ise yüzde 1’lik bir artışla, ilk 6 ayda 26 milyon 389 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. Ay bazında nisan ayında ciddi bir artış yaşandığını görüyoruz. 4,3 milyondan 4,8 milyona. ‘Nisan daha olumlu gelecek’ demiştik. Bunun olumlu sonuçlarını gördük. Mayıs ve haziran aylarında da geçen yılki rakamları yakalayarak devam ettik” ifadelerini kullandı.

SAVAŞLARIN GÖLGESİNDE GELEN BAŞARI

Başarının "çok zorlu ve riskli bir 6 ayda" geldiğini ifade eden Ersoy şunları kaydetti: Birçok küresel olumsuzluğun yaşandığı, özellikle çevremizde bir ateş çemberinin içinde gelişen pek çok olumsuzluğun olduğu bir dönemdi. Ancak alınan tedbirler sayesinde geçen yıl ile kıyaslandığında verilerin pozitif yönde olduğunu görüyoruz. İlk olumsuzluk, İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen depremdi. Hemen ardından, 24 Nisan’da Hindistan-Pakistan çatışması gerçekleşti. Bununla birlikte 15 Haziran'a kadar mevsimsel ısılara ulaşamadık. Son olarak, 13-24 Haziran tarihleri arasında süren İsrail-İran savaşı, 12 gün boyunca büyük bir tedirginliğe yol açtı. Buradaki en büyük sıkıntı, nükleer tesislerin hedef alınması ve olası bir nükleer serpinti endişesiydi. Bu durum, sadece mevcut rezervasyonları değil, ileriye dönük rezervasyon akışını da olumsuz etkiledi.

Yoğun kampanya ve destinasyon ile ürün çeşitliliği sayesinde olumlu rakamları ilk 6 aylık verilerde gördüklerini dile getiren Ersoy “İlk üç pazar geçen yılkiyle aynı kaldı. Birinci sırada 2,61 milyon ziyaretçiyle Rusya, ikinci sırada 2,42 milyon ziyaretçiyle Almanya ve üçüncü sırada ise 1,75 milyon ziyaretçiyle Birleşik Krallık yer aldı” diye konuştu.

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HEDEFE ADIM ADIM

Cumhuriyet tarihinin en yüksek 6 aylık turizm gelirine ulaştıklarını açıklayan Ersoy şu bilgileri verdi:

Geçen yılki ilk 6 aylık gelir 24 milyar dolardı. Bu yılki ilk 6 aylık gelir ise 25,8 milyar dolara ulaştı. 2. çeyrek geliri geçen sene 15 milyar dolarken, bu yıl 16,3 milyar dolara yükseldi. Yıl sonu hedefimiz ise geçen yılki 61,1 milyar dolardan 64 milyar dolara çıkmak. Yüzde 4,7 oranında gelir artışı hedefliyoruz. Ancak ilk 6 aya baktığımızda yüzde 7,6’lık bir gelir artışı yakaladık. Kişi başı gecelik gelirin ciddi oranda artması ve ortalama kalış süresinin beklentinin üzerinde gerçekleşmesi, toplam geliri olumlu yönde etkiledi.

İlk 6 aylık dönemde, 25,8 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek 6 aylık turizm gelirine ulaşmış olduk. Yani özetle, 64 milyar dolarlık yıl sonu hedefimize adım adım ilerliyoruz.

ORTALAMA GECELEME 10 GÜN

Ortalama kalış süresindeki artışa dikkat çeken Ersoy, “Kişi başı gecelik gelirler arttıkça ortalama kalış süreleri tüm dünyada olduğu gibi bizde de azalma eğilimi gösteriyor. Ancak yıl ortalaması beklentimizden daha iyi çıktı. Eksi 0,9’luk bir değişim oldu ki yıl ortalaması için beklentimiz eksi 3,5’ti. İlk 6 ayda ortalama 10 geceleme olarak gerçekleşti. Görünen o ki yılı 10,4-10,5 ortalama ile tamamlayacağız.

Kişi başı gecelik harcama da geçen sene 109 dolardı. Bu sene ilk 6 ayda 121 dolara yükseldi. Yani yüzde 10’luk bir artış var. Yurt dışında yerleşik vatandaşlara baktığımızda da küçük bir artış söz konusu. 57 dolardan 67 dolara çıkmıştı. Bu yıl ise 70 dolara ulaştı. Tüm ziyaretçiler bazında ortalama harcamalara baktığımızda ise geçen yıl 98 dolar olan rakamın bu sene yüzde 8 artışla 106 dolara çıktığını görüyoruz. Yıl sonu beklentimiz yüzde 5 artış” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ŞENLİKLERİ

Bakan Ersoy, Terörsüz Türkiye sürecine destek maksadıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 5 ilde gerçekleştirilecek şenlik organizasyonlarının da duyurusunu yaptı. Ersoy, “Bir Anadolu Şenliği adını verdiğimiz şenliklerimiz, 22 Ağustos - 4 Eylül’de Hakkâri’de, 5 - 11 Eylül arasında Tunceli’de, 12 - 18 Eylül’de Şırnak’ta, 19 - 25 Eylül’de Bingöl’de, 22 - 28 Eylül’de ise Bitlis’te gerçekleşecek. Ünlü sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek şenliklerle bölgenin kültürel zenginliklerini ön plana çıkaracağız” açıklamasında bulundu.