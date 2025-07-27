Turizmde altın vuruş! Antalya rekorları alt üst etti

Türkiye, turizmdeki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın 26 Temmuz'da 104 bin 359 yabancı ziyaretçiyle tüm zamanların en yüksek günlük turist giriş rekorunu kırdığını açıkladı. Ersoy, bu başarının kararlı yatırımlar ve güçlü iş birlikleri sayesinde gerçekleştiğini vurgulayarak, turizm emekçilerine teşekkür etti.

Türkiye, turizmde çığır açan başarılarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medya hesabından, Antalya'nın turizm verilerine ilişkin açıklamada bulundu.

ANTALYA TURZİMDE GÖZBEBĞİ ROLÜNDE

Bakan Ersoy, "Antalya bir kez daha tarih yazdı. Bu kez tüm zamanların en yüksek günlük giriş rekorunu kırarak. 26 Temmuz Cumartesi günü 104 bin 359 yabancı ziyaretçiyle Antalya'ya şimdiye kadarki en yüksek günlük giriş gerçekleşti. Temmuz ayı henüz bitmeden 2,3 milyona yakın ziyaretçiye ulaştık. 2025 başından bu yana 8,5 milyonu geçen yabancı misafirimizi ağırladık" ifadesini kullandı.

Antalya'nın artık sadece bir tatil cenneti değil, küresel turizm liginde şampiyonluğa oynayan bir başrol oyuncusu olduğunu da belirten Ersoy, şehrin doğası, tarihi, kültürü, misafirperverliği ve üstün hizmet kalitesiyle dünyayı kendine hayran bırakmaya devam ettiğini vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, şunları kaydetti: