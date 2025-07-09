Bakan Ersoy duyurdu: Ankara '2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti' seçildi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Temmuz 2025 12:37 - Güncelleme: 9 Temmuz 2025 12:53 - Güncelleme:

Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları 10. Toplantısı tarafından alınan kararla başkent Ankara 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti" olarak seçildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki yıl boyunca pek çok kültürel, sosyal ve turizme yönelik çalışma yapılacak.

Türk Devletler Teşkilatı Turizm Bakanları 10. Toplantısı'nda başkent Ankara için müjdeli bir karara imza atıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: Güzel bir haberimiz var! Ankara, 2026 yılı "Türk Dünyası Turizm Başkenti" oldu! Tarihiyle, kültürüyle, ruhuyla bu unvan Ankara’mıza çok yakıştı. 🇹🇷 Bugün, Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları 10. Toplantısı’nda alınan ortak kararla, başkentimiz Ankara 2026 yılı için "Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edildi. Ankara; Gordion’dan Anıtkabir’e, Roma Hamamı’ndan CSO Ada Ankara’ya uzanan zengin mirası, müzeleri, sanat kurumları ve kültürel çeşitliliğiyle Türk dünyasının ortak hafızasını yansıtan nadide şehirlerimizden biri. Anadolu'nun kalbinde yükselen bu kadim başkent, artık yalnızca Türkiye’nin değil, Türk dünyasının da kültür ve turizm vitrini olacak. 2026 boyunca Ankara’yı hep birlikte keşfedecek, başkentimizin sahip olduğu değerleri kardeş halklarla buluşturmaya devam edeceğiz. İlgili Haber Osman Yüksel seyretse ağlardı! Bir zamanların "Mabetsiz şehri" Ankara'daki camiler teker teker görüntülendi Ankara’da gezilecek yerler

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ali Tüfekçi