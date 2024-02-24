Osman Yüksel seyretse ağlardı! Bir zamanların "Mabetsiz şehri" Ankara'daki camiler teker teker görüntülendi

Ankara’da tarihî ve kültürel zenginlikleri arasında yer alan camiler, Berat Kandili’nde drone ile havadan görüntülendi. Vaktiyle camilerinin azlığından dolayı "mabetsiz şehir" olarak tarif edilirken, bugün bu manzaranın değiştiği görülüyor.

Şair, yazar, mütefekkir Osman Yüksel Serdengeçti’nin bir zamanlar “Mabetsiz Şehir” başlıklı yazısıyla tenkit ettiği Ankara, bugün pek çok camiye sahip.

Milletvekilliği de yapan Serdengeçti, kitabına da bu yazının ismi vermişti. Yazı "Dünyanın başka yerinde var mı bilmem! Türkiye’de mabetsiz bir şehir var… Ankara’nın Yenişehir’i…" cümlesiyle başlıyordu.

Serdengeçti, 1949 yılında yayınladığı yazıda şehirde yaşadıklarını anlatıyor. Bir yerinde şu çarpıcı anektodu paylaşıyor:

"Mabetsiz şehri terkediyordum. Dönüyordum. Yolda önüme yaşlıca birisi çıktı ve bana sordu: Oğlum bu civarda cami-i şerif var mı? 'Baba' dedim, 'burada na-şerifler, beyler var.' Anlamaz gibi yüzüme baktı. “Bu şehirde mabut yok! Mabet yok!..”

O günleri yaşayan Osman Yüksel Serdengeçti şimdi bu videoyu seyretse muhtemelen duygulanıp ağlardı.

Çünkü zaman çok değişmişti.

Şehrin çeşitli noktalarında bulunan camilerin pek çok kartpostallık manzaraları kaydedildi.

Drone kameralarından yansıyan görüntüler, şehrin dokusunu ve atmosferini detaylarıyla ortaya koydu.

Kocatepe Camii'nin görkemli kubbesi, Hacı Bayram Camii'nin tarihi detayları ve Arslanhane Camii'nin ahşap sütunları arzı endam ediyor.

Tarihin izlerini taşıyan bu camiler, artık şehrin ve ülkenin geçmişini günümüze taşıyan önemli yapılar arasında yer alıyor.