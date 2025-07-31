Ferdi Tayfur’un son videosu ortaya çıktı! “Yeter ki amelim temiz olsun” sözleri duygulandırdı

Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta hayatını kaybetti.

SAĞLIK SORUNU NEDENİYLE ZOR BİR SÜREÇ GEÇİRDİ

Hayatını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti. Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık'ta Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı.

OĞLUNDAN BÖBREK NAKLİ YAPILMIŞTI

Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de de oğlunun böbreği nakledilmişti.

“YETER Kİ AMELİM TEMİZ OLSUN”

Vefatıyla sanat dünyasını ve yakınlarını hüzne boğan Ferdi Tayfur’un ölmeden kısa bir süre önce çekilen bir videosu paylaşıldı. Yeğeni Şirin Gözalıcı tarafından paylaşılan videoda Tayfur şöyle konuştu:

“Efendim derler ki bu dünyada hayır sahibi olanların, öbür dünyada villalarının altında ırmak geçecekmiş. Baş üstüne… Allah’a şükrediyorum ki ben daha hayattayken denizin üzerinde oturuyorum. Bana böyle yerler nasip etti. İnşallah öbür dünyada bana bir ağaç altı verse olur. Yeter ki amelim temiz olsun.”

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI

Bu konuşma sanatçının hayat felsefesini ve manevi duruşunu gözler önüne serdi. Kullanıcılardan “Ağlayarak izledim; kullandığı kelimelerin güzelliği, mütevaziliği, samimiyeti…” , “Biz sevgiyi, saygıyı, her şeyi senden öğrendik örnek oldun bize her zaman” tarzında yorumlar geldi.