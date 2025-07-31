Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ferdi Tayfur’un son videosu ortaya çıktı! “Yeter ki amelim temiz olsun” sözleri duygulandırdı

Ferdi Tayfur’un son videosu ortaya çıktı! “Yeter ki amelim temiz olsun” sözleri duygulandırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ferdi Tayfur, Arabesk, Sanatçı, Ölüm, Video, Veda, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur’un ölmeden önce kaydedilen son görüntüsü ortaya çıktı. “Yeter ki amelim temiz olsun” diyen usta sanatçı, mütevazı duruşuyla bir kez daha sevenlerini duygulandırdı. Söz konusu video Tayfur’un hayata dair içten vedasını ve ahirete olan inancını yansıttı.

Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta hayatını kaybetti.

SAĞLIK SORUNU NEDENİYLE ZOR BİR SÜREÇ GEÇİRDİ

Hayatını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti. Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık'ta Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı.

Ferdi Tayfur’un son videosu ortaya çıktı! “Yeter ki amelim temiz olsun” sözleri duygulandırdı - 1. Resim

OĞLUNDAN BÖBREK NAKLİ YAPILMIŞTI

Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de de oğlunun böbreği nakledilmişti.

Ferdi Tayfur’un son videosu ortaya çıktı! “Yeter ki amelim temiz olsun” sözleri duygulandırdı - 2. Resim

“YETER Kİ AMELİM TEMİZ OLSUN”

Vefatıyla sanat dünyasını ve yakınlarını hüzne boğan Ferdi Tayfur’un ölmeden kısa bir süre önce çekilen bir videosu paylaşıldı. Yeğeni Şirin Gözalıcı tarafından paylaşılan videoda Tayfur şöyle konuştu:

“Efendim derler ki bu dünyada hayır sahibi olanların, öbür dünyada villalarının altında ırmak geçecekmiş.  Baş üstüne… Allah’a şükrediyorum ki ben daha hayattayken denizin üzerinde oturuyorum. Bana böyle yerler nasip etti. İnşallah öbür dünyada bana bir ağaç altı verse olur. Yeter ki amelim temiz olsun.”

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI

Bu konuşma sanatçının hayat felsefesini ve manevi duruşunu gözler önüne serdi. Kullanıcılardan “Ağlayarak izledim; kullandığı kelimelerin güzelliği, mütevaziliği, samimiyeti…” , “Biz sevgiyi, saygıyı, her şeyi senden öğrendik örnek oldun bize her zaman” tarzında yorumlar geldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

1.7 milyon dekarlık alana ekilmişti, hasat başladı! 440 bin ton ürün alınacakSahte diploma ve sürücü belgesi soruşturmasında iddianame tamam! 50 yıla kadar hapisleri istendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kemal Sunal'la oynamıştı! Küçük Ceyla'nın son hali ortaya çıktı: Görenler şoke oldu - MagazinKemal Sunal'la oynamıştı! Son hali ortaya çıktı: Görenler şoke olduAybüke Pusat’ın kovulmasının ardından 'Teşkilat’tan flaş hamle! O isim kadroda olacak - Magazin'Teşkilat'tan flaş hamle! O isim de kadroda olacakMüge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan gülümseten espri! Justin Timberlake konserine damga vurdu - MagazinGeceye damga vurdu, esprisiyle kırdı geçirdiYılmaz Erdoğan’ın oğlunun son hali şaşırttı! Sosyal medya yorum yağmuruna tuttu: "Kocaman delikanlı olmuş" - MagazinKonserde ortaya çıktı! Oğullarının son hali şaşırttı: "Kocaman delikanlı olmuş"Seda Bakan, Jennifer Lopez ile 1 milyon TL’lik fotoğraf iddialarını yalanladı - MagazinSeda Bakan, Jennifer Lopez ile 1 milyon TL’lik fotoğraf iddialarını yalanladıDurgun hali göze çarpmıştı! Melike Şahin üzen haberi sahnede duyurdu - MagazinÜnlü şarkıcıdan üzen haber! Sahnede duyurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...