Barış Arduç’tan Gupse Özay hamlesi! Boşanma söylentilerine nokta koydu

3 yıl önce hayatlarını birleştiren Barış Arduç ve Gupse Özay, son dönemde boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti. Barış Arduç sessizliğini bozdu, yaptığı hamleyle söylentilere noktayı koydu.

2022’DE EVLENDİLER

Barış Arduç ile Gupse Özay, 'Deliha' filminin çekimleri sırasında tanıştı. Beş yıl süren ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift, 2022 yılında dünyaevine girdi.

EVLİLİKTE KRİZ İDDİASI…

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve bir kızları olan çift, Barış Arduç’un Hande Erçel ile başrolü paylaştığı dizideki cesur sahnelerinin ardından boşanma iddialarıyla gündeme geldi.

BOŞANMA DEDİKODULARI PAYLAŞIMIYLA YERLE BİR OLDU

Taraflar konuyla ilgili sessizliğini sürdürürken, Barış Arduç sosyal medyada yaptığı paylaşımla boşanma iddialarını yalanladı. Arduç, Gupse Özay’ın doğum gününü kişisel Instagram hesabından kutlayarak ilişkilerinde herhangi bir sorun olmadığını gösterdi. Ünlü oyuncu gönderisine gül ve kalp emojisi de koydu. Arduç’un paylaştığı Özay’ın fotoğraflarına kısa sürede onlarca yorum ve beğeni geldi.