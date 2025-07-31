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Barış Arduç’tan Gupse Özay hamlesi! Boşanma söylentilerine nokta koydu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Barış Arduç’tan Gupse Özay hamlesi! Boşanma söylentilerine nokta koydu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzun süredir uyumlu birliktelikleriyle örnek gösterilen Barış Arduç ve Gupse Özay çifti, ilk kez ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak Barış Arduç’un Gupse Özay’ın doğum gününde yaptığı paylaşım tüm dedikodulara net bir cevap oldu.

3 yıl önce hayatlarını birleştiren Barış Arduç ve Gupse Özay, son dönemde boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti. Barış Arduç sessizliğini bozdu, yaptığı hamleyle söylentilere noktayı koydu.

2022’DE EVLENDİLER

Barış Arduç ile Gupse Özay, 'Deliha' filminin çekimleri sırasında tanıştı. Beş yıl süren ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift, 2022 yılında dünyaevine girdi.

Barış Arduç’tan Gupse Özay hamlesi! Boşanma söylentilerine nokta koydu - 1. Resim

EVLİLİKTE KRİZ İDDİASI…

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve bir kızları olan çift, Barış Arduç’un Hande Erçel ile başrolü paylaştığı dizideki cesur sahnelerinin ardından boşanma iddialarıyla gündeme geldi.

Barış Arduç’tan Gupse Özay hamlesi! Boşanma söylentilerine nokta koydu - 2. Resim

BOŞANMA DEDİKODULARI PAYLAŞIMIYLA YERLE BİR OLDU

Taraflar konuyla ilgili sessizliğini sürdürürken, Barış Arduç sosyal medyada yaptığı paylaşımla boşanma iddialarını yalanladı. Arduç, Gupse Özay’ın doğum gününü kişisel Instagram hesabından kutlayarak ilişkilerinde herhangi bir sorun olmadığını gösterdi. Ünlü oyuncu gönderisine gül ve kalp emojisi de koydu. Arduç’un paylaştığı Özay’ın fotoğraflarına kısa sürede onlarca yorum ve beğeni geldi.

Barış Arduç’tan Gupse Özay hamlesi! Boşanma söylentilerine nokta koydu - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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