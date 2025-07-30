Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Paris’te ilk adım atıldı! Hamdi Alkan dördüncü kez nikah masasına oturacak

Paris’te ilk adım atıldı! Hamdi Alkan dördüncü kez nikah masasına oturacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Paris’te ilk adım atıldı! Hamdi Alkan dördüncü kez nikah masasına oturacak
Hamdi Alkan, Evlilik, Paris, Evet, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan, yaklaşık bir yıldır birlikte çocuk sağlığı uzmanı doktoru Dicle Çelik’e Paris’te evlenme teklif etti. Dördüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Alkan ‘evet’ cevabını aldı. Çift önümüzdeki günlerde evlenecek.

Bugüne kadar üç resmi evlilik gerçekleştiren Hamdi Alkan, dördüncü evliliği için yaptığı hazırlıklarla adından söz ettirdi. 

3 KEZ RESMİ NİKAH YAPTI

Ünlü isim ilk olarak 1989’da Canan Hoşgör ile nikah masasına oturdu. Çift 1999’da boşandı. Daha sonra 2006’da yeniden nikah masasına oturdu ancak 2012’de yeniden boşandı. İkilinin bu evlilikten Zeynep ve Ayşe adında iki çocukları oldu.

Paris’te ilk adım atıldı! Hamdi Alkan dördüncü kez nikah masasına oturacak - 1. Resim

 Alkan üçüncü evliliğini ise Selen Görgüzel ile yaptı. 2014’te Roma’da hayatlarını birleştiren çift 2022’de yollarını ayırdı. 

Paris’te ilk adım atıldı! Hamdi Alkan dördüncü kez nikah masasına oturacak - 2. Resim

PARİS’TE EVLİLİK TEKLİFİ

Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Hamdi Alkan, son olarak yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu doktor Diçle Çelik ile yaptığı evlilik planlarıyla adından söz ettirdi.

Paris’te ilk adım atıldı! Hamdi Alkan dördüncü kez nikah masasına oturacak - 3. Resim

Dr. Dicle Çelik

Alkan’ın Çelik’e Paris’te evlilik teklifi ettiği ve ‘evet’ cevabını aldığı öne sürüldü. 

İkilinin düğün tarihi ise merak konusu oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hodi Gürkan kimdir, neden öldü? Türkiye'nin en yaşlı kadını olarak biliniyorduÜnlü olimpiyat şampiyonu Laura Dahlmeier ölü bulundu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia Giresun’da! Neden geldiğini ilk kez açıkladı - MagazinDünyaca ünlü şarkıcı Giresun’da! Neden geldiğini ilk kez açıkladıErcan Saatçi’yi kahreden haber! “Acı kaybımız” diyerek paylaştı - MagazinÜnlü ismi kahreden haber! “Acı kaybımız” diyerek paylaştıŞarkıcı Yıldız Tilbe'nin paylaşımına tepki yağdı! Sosyal medya ayağa kalktı: "Vatan haini ilan edildim" - MagazinÜnlü şarkıcının paylaşımına tepki yağdı! "Vatan haini ilan edildim"Ünlü sanatçı Metin Şentürk "Yoğun bakımda" diyerek dua istedi! Son hali herkesi üzdü - MagazinÜnlü sanatçı "Yoğun bakımda" diyerek dua istedi! Son hali herkesi üzdü90'ların çocuk yıldızı Küçük İbo ticarete atıldı! İşte yeni işi ve son hali… - Magazin90'ların çocuk yıldızı ticarete atıldı! İşte yeni işi...Oyuncu Seyithan Özdemir'in son hali ortaya çıktı! Görenler şoke oldu: "Çok zayıflamış" - MagazinÜnlü oyuncunun son hali ortaya çıktı! Görenler şoke oldu: "Çok zayıflamış"
Sonraki Haber Yükleniyor...