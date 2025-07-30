Paris’te ilk adım atıldı! Hamdi Alkan dördüncü kez nikah masasına oturacak
Ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan, yaklaşık bir yıldır birlikte çocuk sağlığı uzmanı doktoru Dicle Çelik’e Paris’te evlenme teklif etti. Dördüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Alkan ‘evet’ cevabını aldı. Çift önümüzdeki günlerde evlenecek.
Bugüne kadar üç resmi evlilik gerçekleştiren Hamdi Alkan, dördüncü evliliği için yaptığı hazırlıklarla adından söz ettirdi.
3 KEZ RESMİ NİKAH YAPTI
Ünlü isim ilk olarak 1989’da Canan Hoşgör ile nikah masasına oturdu. Çift 1999’da boşandı. Daha sonra 2006’da yeniden nikah masasına oturdu ancak 2012’de yeniden boşandı. İkilinin bu evlilikten Zeynep ve Ayşe adında iki çocukları oldu.
Alkan üçüncü evliliğini ise Selen Görgüzel ile yaptı. 2014’te Roma’da hayatlarını birleştiren çift 2022’de yollarını ayırdı.
PARİS’TE EVLİLİK TEKLİFİ
Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Hamdi Alkan, son olarak yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu doktor Diçle Çelik ile yaptığı evlilik planlarıyla adından söz ettirdi.
Dr. Dicle Çelik
Alkan’ın Çelik’e Paris’te evlilik teklifi ettiği ve ‘evet’ cevabını aldığı öne sürüldü.
İkilinin düğün tarihi ise merak konusu oldu.