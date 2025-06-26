Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan korkutan haber! Ameliyat oldu

Yönetmen Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan, geçirdiği göz rahatsızlığı nedeniyle ameliyat masasına yattı.

Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün kızı Zeynep Alkan, sosyal medya paylaşımıyla hayranlarını endişelendirdi.

Küçük yaşlardan itibaren kameralarla iç içe olan ve 1998 yılında dünyaya gelen Alkan, geçirdiği ameliyatı takipçileriyle paylaştı.

Genç oyuncu, alt göz kapağında oluşan kist nedeniyle operasyon geçirdiğini duyurdu.

Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Alkan, ameliyat sürecinin başarılı geçtiğini ve iyileşme sürecinde olduğunu belirtti. Sevenlerinden destek mesajları yağdı.