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Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan korkutan haber! Ameliyat oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hamdi Alkan&#039;ın kızı Zeynep Alkan&#039;dan korkutan haber! Ameliyat oldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yönetmen Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan, geçirdiği göz rahatsızlığı nedeniyle ameliyat masasına yattı.

Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün kızı Zeynep Alkan, sosyal medya paylaşımıyla hayranlarını endişelendirdi.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan korkutan haber! Ameliyat oldu - 1. Resim

Küçük yaşlardan itibaren kameralarla iç içe olan ve 1998 yılında dünyaya gelen Alkan, geçirdiği ameliyatı takipçileriyle paylaştı.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan korkutan haber! Ameliyat oldu - 2. Resim

Genç oyuncu, alt göz kapağında oluşan kist nedeniyle operasyon geçirdiğini duyurdu.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan korkutan haber! Ameliyat oldu - 3. Resim

Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Alkan, ameliyat sürecinin başarılı geçtiğini ve iyileşme sürecinde olduğunu belirtti. Sevenlerinden destek mesajları yağdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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