Binlerce kişi hedefteydi! Justin Timberlake konserindeki kanlı plan engellendi

Grammy ve Emmy ödüllü şarkıcı, 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu. Justin Timberlake konseri öncesinde alınan yoğun güvenlik önlemleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Müzikseverin akın ettiği dev organizasyonda 1000 çevik kuvvet polisi görevlendirildi, ayrıca binlerce sivil polis ile Terörle Mücadele ekipleri de sahada hazır bulundu. Öte yandan geniş güvenlik önlemlerinin alındığı konserde bir terör saldırısı ihtimalinin değerlendirildiği ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti, başarılı bir operasyonla olası bir felaketin önüne geçti.

İSTANBUL EMNİYETİ OLASI SALDIRIYI ÖNLEDİ

Konserin iletişim sürecinin yürütüldüğü ajans tarafından paylaşılan gönderide büyük bir tehdidin eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dünyaca ünlü Justin Timberlake konseri, binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleşmiştir. Bu özel gece, sadece müzik açısından değil aynı zamanda kamu güvenliği açısından da son derece hassas bir süreçten geçmiştir.

Justin Timberlake konseri öncesi birçok grup terör saldırısı bildirgesi yayımlanmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen başarılı ve özverili çalışmalar neticesinde, olası bir terör tehdidi etkisiz hale getirilmiş,konser alanı en üst düzey güvenlik önlemleriyle korunmuştur. Alanda görev yapan 1000 çevik kuvvet personeli, binlerce sivil polis ve Terör Mücadele ekipleri sayesinde gece boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır.

Etkinlik girişinde yaşanan yoğunluk ve zaman zaman oluşan gecikmeler bu önleyici ve koruyucu tedbirlerin bir sonucudur. Bu süreçte sabır gösteren ve anlayışla yaklaşan tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.”

KONSER GÜVENLE TAMAMLANDI

Gecenin sonunda binlerce kişi güven içinde konserin tadını çıkarıp evlerine dönerken, İstanbul Emniyeti'nin perde arkasındaki titiz çalışması olası bir felaketi sessizce önledi.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Dünyaca ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında Kenan Doğulu, Oğuzhan Koç, Hazal Subaşı, Berfu - Eser Yenenler, Bengü, Doğu Demirkol - Ayşe Kırca, Belçim Bilgin, Gülben Ergen, Derya Uluğ, Asil Gök ve Yılmaz Kunt gibi ünlü isimler de yer aldı.