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Michael Jackson 1997'de konserde giymişti! Simli çoraplar binlerce dolara satıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Michael Jackson 1997&#039;de konserde giymişti! Simli çoraplar binlerce dolara satıldı
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Michael Jackson’ın 1997 konserinde giydiği sararmış tek çorap, Fransa’daki bir müzayedede 8 bin 822 dolara satıldı.

ABD'de 2009 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Michael Jackson'ın simli çorabı Fransa'daki müzayedede 8 bin dolardan fazla fiyata satıldı. 

Müzayede, Fransa'nın güneydoğusunda bulunan Nimes'teki Hôtel des Ventes müzayede evinde gerçekleşti.

Michael Jackson 1997'de konserde giymişti! Simli çoraplar binlerce dolara satıldı - 1. Resim

Başlangıç fiyatı 2.500 avro olan eserin, 3.000 ila 4.000 avro arasında bir fiyata alıcı bulması beklenirken, son teklif 8 bin 822 dolara ulaştı.

Michael Jackson 1997'de konserde giymişti! Simli çoraplar binlerce dolara satıldı - 2. Resim

Jackson'ın 1997 yılında Fransa'nın Nice kentinde verdiği konserde giydiği kristal taşlı çorap, çarşamba günü yapılan açık artırmada tahmini değerinin çok üzerinde, 8 bin 822 dolara satıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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