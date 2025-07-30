Michael Jackson 1997'de konserde giymişti! Simli çoraplar binlerce dolara satıldı

ABD'de 2009 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Michael Jackson'ın simli çorabı Fransa'daki müzayedede 8 bin dolardan fazla fiyata satıldı.

Müzayede, Fransa'nın güneydoğusunda bulunan Nimes'teki Hôtel des Ventes müzayede evinde gerçekleşti.

Başlangıç fiyatı 2.500 avro olan eserin, 3.000 ila 4.000 avro arasında bir fiyata alıcı bulması beklenirken, son teklif 8 bin 822 dolara ulaştı.

Jackson'ın 1997 yılında Fransa'nın Nice kentinde verdiği konserde giydiği kristal taşlı çorap, çarşamba günü yapılan açık artırmada tahmini değerinin çok üzerinde, 8 bin 822 dolara satıldı.