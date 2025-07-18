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Ekipler gözlerine inanamadı! Michael Jackson kılığına girip kaçak elektrik çektiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekipler gözlerine inanamadı! Michael Jackson kılığına girip kaçak elektrik çektiler
Kaçak Elektrik, Güvenlik, Trafo, Mardin, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin genelindeki trafo merkezlerine yerleştirilen güvenlik kameralarına ilginç görüntüler yansıdı. Bir şahıs, Michael Jackson kılığında trafolara izinsiz girerek kaçak elektrik girişiminde bulundu.

Mardin'de kaçak elektrik kullanımı nedeniyle ciddi güvenlik sorunları yaşanıyor. Özellikle Kızıltepe ve Derik ilçelerinde bazı vatandaşlar kilidini kırdıkları trafo binalarına girerek şebekeye yasa dışı müdahalede bulunuyor.

Ekipler gözlerine inanamadı! Michael Jackson kılığına girip kaçak elektrik çektiler - 1. Resim

Bu müdahaleler can güvenliğini tehdit ederken, elektrik kesintilerine de yol açıyor. Trafo kabinlerine yerleştirilen kameralara ise ilginç görüntüler de yansıyor.

Ekipler gözlerine inanamadı! Michael Jackson kılığına girip kaçak elektrik çektiler - 2. Resim

Trafoya girenlerden kimi tişörtüyle yüzünü kapatırken, kimileri ise Michael Jackson tarzı şapkalarla kameralardan gizlenmeye çalışıyor.

Ekipler gözlerine inanamadı! Michael Jackson kılığına girip kaçak elektrik çektiler - 3. Resim

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer şunları söyledi:

"Kaçak elektrik kullanımındaki ısrar ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin karşılığında ödeme yapılmaması, enerji tedarikinin sürdürülebilirliğini olumsuz etkiliyor. Ayrıca trafo binalarına yetkisizce giren kişiler sadece kendi canlarını değil, çevredeki tüm abonelerin güvenliğini de riske atıyor"

8 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Yetkililer, trafo binalarına yetkisiz giren kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirirken, bu kişilerin 8 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceklerini söyledi. Tüm trafo binalarında güvenlik kameraları bulunduğunu belirten yetkililer, vatandaşları hem kendi canları hem de toplumun güvenliği için bu tür tehlikeli girişimlerden uzak durmaya çağırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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