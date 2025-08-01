200 ünlü isimden Başbakana açık 'Gazze' mektubu! "Kelimeler tek başına hayat kurtarmıyor"

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde katliamlarına devam ediyor. Son 24 saatte aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 101 kişinin daha şehit düşmesiyle Gazze’de can kaybı 60 bin 239’a çıktı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’e, ülkedeki 200’den fazla ünlü isim “Gazze’nin ölmesine izin vermeyin” çağrısında bulundu. Aralarında çok sayıda oyuncu ve müzisyenin yer aldığı 200’ün üzerinde ünlü isim, Avaaz platformu aracılığıyla Merz’e hitap eden bir mektup yayımladı.

"KELİMELER TEK BAŞINA HAYAT KURTARMIYOR"

Gazze’deki acılara değinilen mektupta şunlar kaydedildi:

Bir deri bir kemik kalmış, bakışları boş, bilekleri incecik çocuklar. Açlıktan ağlayamayacak kadar zayıf bebekler. Yeterli bakım alamayan yaşlı, güçsüz ve hasta insanlar. Gazze’de ölenler. Günbegün. Oysa onlar insan. Anneler, babalar, çocuklar. Bizim çocuklarımız gibi. Sizin çocuklarınız gibi.

Mektupta, savaşın bir parçası olmayan ancak yine de savaşın tüm yükünü omuzlarında taşıyanların çocuklar olduğu vurgulanarak “17 binden fazlası öldürüldü. Yüz binlercesi yaralandı, travma yaşadı, yerinden edildi, açlık çekiyor” ifadesine yer verildi.

Başbakan Merz’in son günlerde bir tavır ortaya koyarak İsrail hükûmetini eleştirdiğine işaret edilen mektupta “Bunu takdir ediyoruz ancak net olan: Kelimeler tek başına hayat kurtarmıyor” denildi.

"İHRACATI DERHAL DURDURUN"

Bu sebeple sözleri eylemlerin takip etmesi gerektiği ricasıyla bu yazının yazıldığı belirtilen mektupta, Merz’e “Almanya’nın İsrail’e silah ihracatını derhâl durdurun. Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınmasını destekleyin. Derhâl bir ateşkes ve insani yardımın engelsiz girişi için ısrarla talepte bulunun” çağrısı yapıldı.

İSRAİL'DEN NAZİLİ TEPKİ

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Filistin devletinin tanınmasının iki devletli çözüm sürecinin sonunda gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Wadephul “Almanya için Filistin devletinin tanınması daha ziyade bu sürecin sonunda yer almaktadır. Ancak böyle bir süreç şimdi başlamalıdır” dedi.

İsrail’in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Wadephul’un açıklamasına “Almanya 80 yıl sonra yeniden Nazizm’i desteklemeye başladı” diyerek tepki gösterdi.

HOLLANDA'DA PROTESTO

Hollanda’nın Amsterdam şehrinde yüzlerce kişi, Gazze’de devam eden açlığa dikkat çekmek maksadıyla protesto gösterisi düzenledi. Spui Meydanı’nda başlayan ve Amsterdam Belediye Binası’nda sona eren yürüyüşte göstericiler, acil uluslararası eylem çağrısında bulundu.

WITKOFF'A GAZZE DAVETİ

Öte yandan Gazze Şeridi’nde gönüllü olarak görev yapan Amerikalı hemşire Elidalis Burgos, bölgedeki durumu yerinde görmesi için ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a Gazze’yi ziyaret etme çağrısı yaptı. Burgos “Başkalarının söylediklerine inanmayın, (buradaki durumu) kendi gözlerinizle görün” dedi.