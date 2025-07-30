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Almanya'da DEAŞ tarafından 4 kişilik Türk aile katledilmişti! Kundak faciasında karar çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Almanya&#039;da DEAŞ tarafından 4 kişilik Türk aile katledilmişti! Kundak faciasında karar çıktı
Solingen, Türkiye, Kundaklama, Tazminat, Cinayet, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Almanya'nın Solingen kentinde 4 kişilik Türk asıllı ailenin ölümüne neden olan kundaklamanın faili Daniel S., 4 cinayet ve 21 cinayete teşebbüsten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca mağdurlara 2 bin ila 20 bin avro arasında tazminat ödenmesine hükmetti.

Almanya'nın Solingen kentinde Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişilik ailenin öldüğü binayı kundaklayan zanlının cezası belli oldu.

Wuppertal Eyalet Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında 4 cinayet ve 21 kez cinayete teşebbüsten yargılanan 40 yaşındaki Daniel S. Hakkında ömür boyu hapis cezası verdi.

Almanya'da DEAŞ tarafından 4 kişilik Türk aile katledilmişti! Kundak faciasında karar çıktı - 1. Resim

Mahkeme hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve hayatta kalanlara 2 bin ila 20 bin avro arasında tazminat ödenmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Almanya'nın Solingen kentinde bulunan 4 katlı bina, 2024 yılında 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece kundaklanmıştı.

Çıkan yangında aynı aileden İsmail Zhilov (29), Kıymet (28), Gizem (5) ve Elis (3 aylık) hayatını kaybetmiş, ikisi ağır 9 kişi de yaralanmıştı. Kundaklanan bina ise tamamıyla yanarak kullanılmaz hale gelmişti.

Olayın ardından tutuklanan ve 21 Ocak’ta yargılanmaya başlanan Daniel S. Solingen’deki kundaklama olayından önce uyuşturucu kullandığını iddia etmişti. Daniel S’nin 2020 yılına kadar kundakladığı binanın arkasındaki dairede yaşadığı ve ev sahibiyle anlaşmazlık içinde olduğu belirtilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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