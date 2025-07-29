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Almanya’da orduya ait helikopter nehre çakıldı: Mürettebat kayıp!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Almanya’da orduya ait helikopter nehre çakıldı: Mürettebat kayıp!
Almanya, Helikopter Kazası, Arama Kurtarma, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Almanya'da ordu alarma geçti! Saksonya eyaletinde, Grimma kenti yakınlarında orduya ait bir helikopter havada irtifa kaybederek Mulde Nehri’ne çakıldı. Nehir ortasında enkaz parçaları bulunurken, helikopterdeki mürettebata ulaşılamıyor.

Almanya'nın Saksonya eyaletinde, Grimma kenti yakınlarında Alman ordusuna ait olduğu belirtilen bir helikopter düştü.
 
Alman basınında yer alan haberlere göre, helikopterin parçaları Mulde Nehri’nde tespit edildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Nehirde bulunan enkazın çıkarılması için yoğun çalışma yürütülüyor.

KAYIP MÜRETTEBAT ARANIYOR

Haberde, helikopterde bulunan mürettebatın akıbetinin henüz bilinmediği, ekiplerin bölgede kayıpları arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Düşen helikopterin enkazının nehrin ortasında ve ulaşılması güç bir bölgede yer aldığı aktarıldı.
 
Yetkililer, olay yerinde büyük miktarda yakıtın suya sızdığını bildirdi. Bu nedenle çevresel risklere karşı da önlem alındı.
Almanya’da orduya ait helikopter nehre çakıldı: Mürettebat kayıp! - 1. Resim

DPA: OLAY YERİNDE ASKERİ YASAK BÖLGE İLAN EDİLDİ

Alman Haber Ajansı DPA, Leipzig polisinden edindiği bilgilere dayanarak yaptığı haberde, düşen helikopterin Alman ordusuna ait olduğunu duyurdu. Ayrıca kaza bölgesinin çevresinde askeri yasak bölge oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı.
 
Kazanın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı

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