Almanya’da orduya ait helikopter nehre çakıldı: Mürettebat kayıp!

Alman basınında yer alan haberlere göre, helikopterin parçaları Mulde Nehri’nde tespit edildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Nehirde bulunan enkazın çıkarılması için yoğun çalışma yürütülüyor.

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KAYIP MÜRETTEBAT ARANIYOR

Haberde, helikopterde bulunan mürettebatın akıbetinin henüz bilinmediği, ekiplerin bölgede kayıpları arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Düşen helikopterin enkazının nehrin ortasında ve ulaşılması güç bir bölgede yer aldığı aktarıldı.

Yetkililer, olay yerinde büyük miktarda yakıtın suya sızdığını bildirdi. Bu nedenle çevresel risklere karşı da önlem alındı.

DPA: OLAY YERİNDE ASKERİ YASAK BÖLGE İLAN EDİLDİ

Alman Haber Ajansı DPA, Leipzig polisinden edindiği bilgilere dayanarak yaptığı haberde, düşen helikopterin Alman ordusuna ait olduğunu duyurdu. Ayrıca kaza bölgesinin çevresinde askeri yasak bölge oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı.

Kazanın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturma devam ediyor.

Almanya'nın Saksonya eyaletinde, Grimma kenti yakınlarında Alman ordusuna ait olduğu belirtilen bir helikopter düştü.