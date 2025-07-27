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American Airlines uçağında patlama! 179 yolcu son anda kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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American Airlines uçağında patlama! 179 yolcu son anda kurtarıldı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD'nin Denver kentinde faciadan dönüldü. Kalkışa hazırlanan American Airlines’a ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağında, iniş takımlarındaki arıza nedeniyle lastik patladı, ardından yangın çıktı. Alevlerin kabini sarmasıyla birlikte uçakta panik yaşanırken, 179 yolcu ve mürettebat acil kaydıraklarla tahliye edildi.

ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver Uluslararası Havalimanı'nda, kalkış sırasında lastiği patlayan yolcu uçağında yangın çıktı. American Airlines’a ait Denver-Miami seferini yapan uçakta 179 kişi tahliye edilirken, bir yolcu hafif yaralandı.
American Airlines uçağında patlama! 179 yolcu son anda kurtarıldı - 1. Resim

KALKIŞ SIRASINDA YANGIN: PANİK ANLARI KAMERADA

Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayın American Airlines filosuna ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçakta meydana geldiğini duyurdu. Uçak, Denver’dan Miami’ye gitmek üzere kalkış yaptığı sırada iniş takımlarındaki bir arıza nedeniyle lastik patladı ve yangın çıktı. FAA açıklamasında, "yüksek sesli bir patlama sonrası alevlerin görülmesi üzerine yolcular büyük panik yaşadı" ifadelerine yer verildi.

179 KİŞİ ACİL KAYDIRAKLA TAHLİYE EDİLDİ

American Airlines ve Denver Uluslararası Havalimanı tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, olay anında havalimanında hazır bulunan acil müdahale ekipleri ile Denver İtfaiyesi hızla müdahalede bulundu. Uçakta bulunan 173 yolcu ve 6 mürettebat, acil durum kaydıraklarıyla güvenli şekilde tahliye edildi. Görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI, YÜZLERCE UÇUŞ ETKİLENDİ

Olayda beş kişi olay yerinde ayakta tedavi edilirken, bir yolcu hafif yaralanma nedeniyle hastaneye sevk edildi. Kazanın ardından havalimanında 240 uçuş ertelendi. Uçuş iptalleri nedeniyle yolcular saatlerce terminalde beklemek zorunda kaldı.
 
Yetkililer, kazanın yerel saatle 14:45’te meydana geldiğini ve uçağın kalkış için gişeden 13:12’de ayrıldığını belirtti. Miami uçuşunun gün içerisinde yeniden planlanacağı duyurulurken, olayla ilgili teknik incelemenin sürdüğü açıklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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