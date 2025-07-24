Kaybolan Rus uçağı bulundu mu, ölü var mı? An-24 tipi uçak 49 kişiyi taşıyordu!

Rusya'nın doğusundaki Amur Bölgesi'nde meydana gelen uçak kazasında, 49 kişiyi taşıyan An-24 tipi yolcu uçağının enkazına ulaşıldı. Blagoveşçensk-Tında seferini gerçekleştiren uçak, inişe hazırlandığı sırada kuleyle bağlantısı kesildikten sonra radardan kaybolmuştu. Kaybolan Rus uçağı bulundu mu, ölü var mı soruları ise gündeme taşındı.

Uçuş sırasında kuleyle bağlantısı kesilen An-24 tipi uçak, Tında şehrine iniş yapmaya çalıştığı sırada ikinci denemede ortadan kayboldu. Peki, Kaybolan Rus uçağı bulundu mu, ölü var mı?

RUS UÇAĞI BULUNDU MU?

Rusya’nın doğusundaki Amur Bölgesi’nde radardan kaybolan An-24 tipi yolcu uçağına ait enkaz bulundu. Blagoveşçensk kentinden Tında’ya gitmek üzere havalanan ve içerisinde 49 kişi bulunan uçak, kalkıştan kısa süre sonra kuleyle iletişimini kaybetmişti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, saatler süren yoğun arama kurtarma çalışmalarının ardından uçağın enkazına ulaşıldığını duyurdu.

Uçağın kaybolduğu bölgenin yoğun ormanlık yapıya ve dağlık araziye sahip olması nedeniyle arama faaliyetleri zorlu koşullarda gerçekleştirildi.

Ekipler, enkazın Tında şehrine birkaç kilometre mesafede yer alan bir noktada bulunduğunu açıkladı. An-24 tipi uçakla son temasın, ikinci iniş denemesi sırasında kesildiği belirtildi.

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RUSYA UÇAĞI ÖLÜ VAR MI?

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı 2’si çocuk 43 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta hayatta kalan kimse olmadığını bildirdi. Kazada tüm yolcuların ve mürettebatın hayatını kaybettiği netleşti.

TASS ve Interfax yerel haber ajanslarının geçtiği bilgilere göre uçağın inişe geçtiği sırada teknik bir sorunla karşılaşmış olabileceği düşünülüyor.

Uçak ilk iniş denemesinde piste ulaşamamış, ikinci denemede ise aniden radardan kaybolmuştu. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için kara kutunun incelenmesini bekliyor.

Amur Bölgesi Valisi Vasiliy Orlov da kazayı doğrulayan açıklamasında, tüm kurumların derhal harekete geçirildiğini ancak maalesef kazada kurtulan olmadığını söyledi. Vali, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.