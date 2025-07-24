Malezya uçağı bulundu mu? Rus yolcu uçağının kaybolması ile gündeme geldi

Malezya Havayolları’na ait MH370 sefer sayılı uçağın akıbeti hala bilinmiyor. 8 Mart 2014’te ortadan kaybolan uçak için 2025 yılında yeniden arama süreci başlatıldı. Aynı dönemde Rusya'da 49 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının da radardan kaybolması, havacılık güvenliğiyle ilgili endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Malezya uçağı bulundu mu, Rus yolcu uçağı nerede merakla kamuoyu tarafından takip ediliyor.

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dan Çin’in Pekin kentine gitmek üzere havalanan MH370 sefer sayılı uçak, kalkıştan yalnızca 38 dakika sonra radarlardan kaybolmuştu. Peki, Malezya uçağı bulundu mu, Rus yolcu uçağı nerede?

MALEZYA UÇAĞI BULUNDU MU?

Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı yolcu uçağının kayboluşunun üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen enkaza hala ulaşılamadı.

8 Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan Pekin’e gitmek üzere havalanan uçak, kalkıştan yaklaşık 38 dakika sonra radardan kaybolmuş ve o günden beri kapsamlı arama çalışmalarına rağmen kesin olarak bulunamamıştı.

2025 yılı Şubat ayında, Malezya hükümeti arama çalışmalarını yeniden başlattı. Özel keşif şirketi Ocean Infinity, gelişmiş teknolojilere sahip "Armada 7806" adlı araştırma gemisini Avustralya’nın Perth açıklarına gönderdi.

Aramalar Hint Okyanusu’nun güneyinde yoğunlaştırıldı. Eğer uçağın enkazına ulaşılırsa, şirket yaklaşık 70 milyon dolarlık bir ödül alacak. Hala yapılan çalışmalarda MH370’e ait yeni bir ize ulaşılamadı.

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RUS YOLCU UÇAĞI KAYBOLDU

Malezya uçağına ilişkin yeni arama girişimleri sürerken, Rusya’dan da benzer bir kaybolma haberi geldi. Angara Havayolları’na ait An-24 tipi yolcu uçağı, 43 yolcu ve 6 mürettebatla birlikte kuleyle bağlantısını kaybetti. Rusya’nın Tynda kentinden Amur bölgesine gitmek üzere havalanan uçakla irtibat, varış noktasına yalnızca birkaç kilometre kala kesildi.

Uçakta bulunan yolcular arasında 5 çocuğun da olduğu bildirildi. Olayın ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri bölgeye yönlendirilirken, kaybolan uçağı bulmak için kapsamlı bir arama başlatıldı. Arama çalışmaları devam ediyor.

RUS UÇAĞI NEREDE, BULUNDU MU?

An-24 model uçağın kaybolduğu bölgenin ormanlık ve zorlu arazi koşullarına sahip olması nedeniyle henüz net bir bilgiye ulaşılamadı. Rus yetkililer, uçağın son sinyal verdiği alanı çevreleyen bölgelerde arama çalışmalarını sürdürüyor. Radar ve iletişim sistemlerinden gelen son verilere göre uçak, Amur sınırına yakın bir noktada kayboldu.

Uçağın enkazına ulaşıldığı bilgisi verildi.