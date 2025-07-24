46 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağı kayboldu!

40 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan Rus yolcu uçağı, ülkenin güneydoğusunda bulunan Amur bölgesinde kayboldu.

Interfax'ın aktardığı bilgiye göre Amur bölgesinde bir yolcu uçağı kayboldu. Uçakla herhangi bir iletişimin sağlanamadığı bildirilirken, arama çalışmalarına başlandı.

Yetkililer konuyla ilgili yaptıkları açıklamada "An-24 uçağı Habarovsk-Blagoveşçensk-Tynda güzergahında uçuyordu. Son varış noktasına yakın bir yerde güvenlik kontrollerinden geçemedi. Uçakla herhangi bir temas sağlanmadı" ifadelerini kullandı.

Uçakta 40 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.

ANTONOV AN-24

İlk uçuşunu 1960 yılında yapan ve 1963 yılında hizmete giren Rusya yapımı, iki turboprop motorlu AN-24'ler kabin tazyikli her havada görev yapabilecek teçhizatla donatılmış, gövdesi metalden yapılmış ve 52 koltuk kapasiteli bir yolcu/yük ulaştırma uçağıdır.

Uçağın imalatı Sovyetler Birliği'nde (SSCB) 1977 senesinde durdurulmuş olmasına rağmen Çin'de Y-7 olarak üretime devam ediliyor. Otopilot-Radar-DME-MARKER-ADF-Radyao Altımetresi gibi seyrüsefer cihazları ile VHF muhabere sistemine ve uçuş rota kaydedicisine sahip uçaklar her türlü hava şartında uçabiliyor.