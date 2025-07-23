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Air India kazasından sonra bir şok daha! Cenazeler karıştı: Aileler ikinci kez yıkıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Air India kazasından sonra bir şok daha! Cenazeler karıştı: Aileler ikinci kez yıkıldı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri karıştırılırken, bazı tabutlardan birden fazla kişiye ait ceset parçaları çıktı. Aileler, yaşanan skandal sebebiyle sarsılırken, bazı cenaze törenlerinin son anda iptal edildiği bildirildi.

Hindistan’da 12 Haziran tarihinde Air India uçağının düşmesiyle yaşanan feci kazada 261 kişi hayatını kaybetmişti. 

Air India kazasından sonra bir şok daha! Cenazeler karıştı: Aileler ikinci kez yıkıldı - 1. Resim

52 AİLEYE YANLIŞ CESET GÖNDERİLDİ

The Sun gazetesinin haberine göre, feci olayda hayatını kaybeden 52 İngiltere vatandaşının ailelerine kimlik tespiti hataları nedeniyle yanlış cesetler gönderildi.Yanlış cenazeleri teslim alan aileler ikinci kez sarsılırken, bazı kişiler cenaze törenlerini son anda iptal etti. 

Air India kazasından sonra bir şok daha! Cenazeler karıştı: Aileler ikinci kez yıkıldı - 2. Resim

BİRDEN FAZLA KİŞİNİN CESEDİ AYNI TABUTTA

Daily Mail’in haberine göre, ölen birden fazla kişinin ceset parçaları aynı tabut içerisinde gönderildi. Olay, adli tabip Dr. Fiona Wilcox'un, kazada hayatını kaybeden kişilere ait DNA örnekleri ile ailelerinden alınan örnekler karşılaştırdığında ortaya çıktı. Böylelikle bazı cenazelerin karıştığı kesinleşmiş oldu.

Yaşanan skandal üzerine hem Hindistan'da hem de İngiltere'de soruşturmalar başlatıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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