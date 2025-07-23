Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İtalya'da küçük uçak otoyola çakıldı! 2 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da küçük uçak otoyola çakıldı! 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İtalya&#039;da küçük uçak otoyola çakıldı! 2 kişi hayatını kaybetti
İtalya, Brescia, Uçak Kazası, Otoyol, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İtalya'nın kuzeyindeki Brescia kenti yakınlarından geçen A21 otoyoluna ultra hafif bir uçağın düşmesi sonucu uçakta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

Dehşete düşüren uçak kazası İtalya'nın kuzeyindeki Brescia kenti yakınlarında meydana geldi. 

İtalyan İtfaiyesinden yapılan açıklamada,  Brescia yakınlarındaki A21 otoyolunun Castel Mella mevkisinde yerel saatle 13.00'te ultra hafif bir uçağın düştüğünü ifade etti.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Paylaşımda, olay yerinde uçaktaki biri kadın biri erkek 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

DÜŞTÜKTEN SONRA ALEV ALDI

Otoyola düşen uçaktan etkilenen araç olmadığı ancak uçağın düştükten sonra alev aldığı aktarılan paylaşımda, yangının otoyol kenarındaki ağaçlara sıçradığı ve anında yangına müdahale edildiği vurgulandı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde ise uçağın nereden kalkış yaptığı ve kazanın detaylarına ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı. Kaza nedeniyle otoyolun bir bölümünün trafiğe kapatıldığı bildirildi.

 
Kaynak: Anadolu Ajansı

Ankara'daki 26 katlı bina yangınında ihmaller zinciri! Skandallar bir bir ortaya çıktıİstanbul'da bütün ekipler sahadaydı! Çok sayıda gözaltı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eurofighter teslimatı için Almanya onayı verdi! 40 yeni savaş jeti Türkiye yolunda - DünyaEurofighter teslimatı için Almanya onayı verdi!İngiltere’de facia! Otobüs köprüye çarptı, yolcular yola savruldu - DünyaOtobüs köprüye çarptı, yolcular yola savrulduTrump şimdi kazandı! Harris'le tartışma programı için milyonlarca dolar ödediler - Dünya20 milyar dolarlık davayı Trump kazandıTrump rekor anlaşmayı duyurdu! Kârın yüzde 90'ı ABD'nin olacak - DünyaAnlaşma tamam! Kârın yüzde 90'ı ABD'nin‘Türkiye savaş uçağı alacak’ korkusu! Yunanistan ve İsrail panikledi - Dünya‘Türkiye savaş uçağı alacak’ korkusu!ABD'den net "Ahmed Şara'nın alternatifi' açıklaması: Ortada bir halef yok - DünyaABD'den net "Şara'nın alternatifi' mesajı
Sonraki Haber Yükleniyor...