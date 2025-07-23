İtalya'da küçük uçak otoyola çakıldı! 2 kişi hayatını kaybetti

Dehşete düşüren uçak kazası İtalya'nın kuzeyindeki Brescia kenti yakınlarında meydana geldi.

İtalyan İtfaiyesinden yapılan açıklamada, Brescia yakınlarındaki A21 otoyolunun Castel Mella mevkisinde yerel saatle 13.00'te ultra hafif bir uçağın düştüğünü ifade etti.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Paylaşımda, olay yerinde uçaktaki biri kadın biri erkek 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

DÜŞTÜKTEN SONRA ALEV ALDI

Otoyola düşen uçaktan etkilenen araç olmadığı ancak uçağın düştükten sonra alev aldığı aktarılan paylaşımda, yangının otoyol kenarındaki ağaçlara sıçradığı ve anında yangına müdahale edildiği vurgulandı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde ise uçağın nereden kalkış yaptığı ve kazanın detaylarına ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı. Kaza nedeniyle otoyolun bir bölümünün trafiğe kapatıldığı bildirildi.