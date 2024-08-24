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Solingen'deki saldırının detayları belli oldu! 15 yaşındaki şüpheli yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Solingen&#039;deki saldırının detayları belli oldu! 15 yaşındaki şüpheli yakalandı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Almanya'nın Solingen kentindeki bıçaklı saldırı soruşturmasında 15 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i ağır 8 kişi de yaralanmıştı.

Almanya’nın Solingen kentindeki festivalde 3 kişinin ölümüne yol açan bıçaklı saldırının ardından açılan soruşturma çerçevesinde 15 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.

Solingen'deki saldırının detayları belli oldu! 15 yaşındaki şüpheli yakalandı - 1. Resim

Almanya’nın Solingen şehrinin kuruluşunun 650. yıl dönümü için düzenlenen kutlamalarda dün akşam gerçekleştirilen bıçaklı saldırının yankıları sürüyor. Düsseldorf Savcılığından Markus Caspers saldırıya ilişkin bugün polis Thorsten Fleiss ile basın toplantısı düzenledi. Fleiss, 15 yaşında bir şüpheliyi gözaltına aldıklarını ve hala kayıp olan saldırganla bir bağlantısı olup olmadığını araştırdıklarını söyledi. Fleiss, “Saldırgan insanların boğazını hedef almış gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.
Savcı Caspers ise, saldırıdan etkilenenlerin birbiriyle bağlantısı yokmuş gibi göründüğünü ve “terörizm” ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Solingen'deki saldırının detayları belli oldu! 15 yaşındaki şüpheli yakalandı - 2. Resim

Soruşturma çerçevesinde polis tarafından yapılan açıklamada, “Muhtemel diğer failler ve suçun nedenleri için soruşturma ve insan avı tüm hızıyla devam ediyor” denildi.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇMIŞTI

Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Solingen'deki kutlamalar çerçevesinde gerçekleştirilen festivalde saldırganın dün yerel saatle 21.45 sıralarında etraftakileri rastgele bıçaklaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i ağır 8 kişi de yaralanmıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş, ancak saldırgan olay yerinden kaçmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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