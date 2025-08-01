Neresi arazi, neresi imarlı? e-Devlet'te yeni özellik devrede

HABER MERKEZİ / ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, e-Devlet’e entegre edilen ve 1 Ocak’ta kamu kuruluşlarının kullanımına sunulan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’nu vatandaşların kullanımına da açtı. Vatandaşlar e-Devlet kullanıcı bilgileriyle www.tucbs.gov.tr adresinden ve turkiye.gov.tr adresi Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’ndan giriş yaparak hizmetten yararlanabilecek.

Platform sayesinde vatandaşlar, akademisyenler, özel sektör ve kurumlar, kamuya ait coğrafi verilere e-Devlet entegrasyonu ile 630 coğrafi veri katmanı üzerinden ihtiyaç duydukları tüm coğrafi verilere tek noktadan, bürokrasiye takılmadan, hızlı ve güvenli şekilde erişebilecek.

Arsa almak isteyenler konumlarını girdikten sonra arsanın bulunduğu bölgenin planlarını, elektrik, su gibi altyapı hizmetlerinin durumunu tek tıkla öğrenebilecek. Yine, kırsalda tarım arazisi bulunan bir vatandaş, arazinin çevresindeki su kaynaklarının konumunu, toprak türünü kolayca öğrenebilecek. Ev almak isteyenler ise bir mahallenin yeşil alanları, parkları, ulaşım altyapısını harita üzerinde anlık olarak görebilecek.

AFETLERDE HIZLI MÜDAHALE

Bir bölgenin deprem riski, heyelan alanları, dere yatakları gibi hayati coğrafi bilgiler de bu sistemde yer alıyor. Bu sayede muhtemel bir afette çalışmaların en doğru ve hızlı şekilde yönetilmesi sağlanıyor. Kamu kurumları ile yerel yönetimlerin coğrafi verileri bu sistemde yetki bazlı paylaşılıyor. Böylece kamu kurum ve kuruluşlarının imar planlamasından afet yönetimine, ulaşım planlamasından çevresel etki analizlerine kadar birçok hizmeti hızlı ve doğru şekilde hayata geçirmesine katkı sunuluyor.

Coğrafi Veri Paylaşım Matrisleri veri sahibi kurum tarafından oluşturularak Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’nu kullanan kullanıcıların yetki düzeyine göre erişime açılıyor. Kimin hangi veriye ulaşabileceğini veri sahibi kurum belirleyip denetliyor. Böylece stratejik verilerin güvenliği sağlanıyor. Kurumlar tarafından Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’na eklenen veriler, belirlenmiş standartlara uygun olup olmadığı sistem tarafından otomatik olarak kontrol ediliyor. Böylece vatandaşlar bu platform üzerinden doğru, güncel ve güvenilir veriye kolayca ulaşabiliyor.