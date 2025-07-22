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MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman? 2025 MTV ödeme takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman? 2025 MTV ödeme takvimi
MTV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Gecikme Faizi, E-Devlet, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 ikinci taksit ödemeleri için son tarih belli oldu. Araç sahipleri, MTV ödemelerini e-Devlet, Dijital Vergi Dairesi veya bankalar aracılığıyla kolayca yapabilir. Ancak geç ödemelerde aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak.

Türkiye'de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 ikinci taksit ödemeleri, Temmuz ayı boyunca devam ediyor. MTV yılda iki eşit taksit halinde ödeniyor. MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman, 2025 MTV ödeme takvimi araştırılıyor. 

MTV ÖDEME TARİHLERİ 2025

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Karayolları Trafik Kanunu’na göre tescil edilmiş motorlu kara, deniz ve hava taşıtlarından her yıl iki taksit halinde tahsil edilen bir vergiye denir.

2025 yılında MTV ödemeleri, Ocak ve Temmuz aylarında yapılıyor.

MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman? 2025 MTV ödeme takvimi - 1. Resim

İlk taksit 1-31 Ocak tarihleri arasında ödendi. İkinci taksit ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında ödeniyor. 

Araç sahipleri, bu tarihlerde ödemelerini tamamlamazsa aylık yüzde 4,5 gecikme faiziyle ödeyecek.

MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman? 2025 MTV ödeme takvimi - 2. Resim

MTV 2. TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN? 

2025 yılı MTV ikinci taksit ödemeleri, 1 Temmuz’da başladı ve 31 Temmuz 2025 Perşembe günü sona erecek.

Bu tarihe kadar ödemesini yapmayan araç sahipleri, aylık yüzde 4,5 gecikme faiziyle karşılaşacak. Örneğin, 7 bin 577 TL’lik bir MTV borcu, bir ay gecikmeyle yaklaşık 341 TL faiz eklenerek artacak.

MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman? 2025 MTV ödeme takvimi - 3. Resim

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV ödemeleri, e-Devlet, GİB’in dijital.gib.gov.tr adresi, GİB Mobil uygulaması, PTT şubeleri, PttBank veya anlaşmalı bankalar üzerinden yapılabiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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