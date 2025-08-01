Tekirdağ'da makilik alanda korkutan yangın! Kısa sürede müdahale edildi

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KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle müdahale edilen yangının zorlu arazi şartlarına rağmen çevredeki ormanlık alana sıçraması önlendi.

Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.