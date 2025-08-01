Tekirdağ'da makilik alanda korkutan yangın! Kısa sürede müdahale edildi
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Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği alevler, kısa sürede kontrol altına alındı.
Geçtiğimiz haftalarda alevlere teslim olan Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yine korku dolu anlar yaşandı. İlçeye bağlı Uçmakdere Mahallesi'ndeki makilik alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Yangın rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bir yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle müdahale edilen yangının zorlu arazi şartlarına rağmen çevredeki ormanlık alana sıçraması önlendi.
Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber AjansıEditör: Sinem Eryılmaz