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7 gün süren yangında haritadan silindi! Onlarca evden geriye sadece külleri kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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7 gün süren yangında haritadan silindi! Onlarca evden geriye sadece külleri kaldı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye, geçtiğimiz 1 ay boyunca dört bir yanını aran orman yangınlarıyla mücadele etti. Karabük'ün Safranbolu ilçesine başlayan, ardından çevre ilçelere sıçrayan orman yangınları 7 gün sonra kontrol altına alındı. Bölgedeki bir mahallede ise onlarca ev adeta küle döndü. Geriye sadece kül ve moloz yığınları kaldı.

Türkiye, yaz mevsiminin başlangıcından bu yana dört bir yanını esir alan orman yangınlarıyla mücadele etti.

7 gün süren yangında haritadan silindi! Onlarca evden geriye sadece külleri kaldı - 1. Resim

ONLARCA EV KÜL OLDU, GERİYE MOLOZLAR KALDI

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde başlayarak geniş bir alana yayılan ve 7 gün boyunca hem havadan hem karadan süren müdahalelerle kontrol altına alınan orman yangını yerleşim bölgelerini de etkiledi.

Yangından en fazla etkilenen yerlerden biri olan Karabük merkeze bağlı Kamış köyündeki Merkez Mahalle'de 6, Aktaş Mahallesi'nde 5 ve Aşağıyaka Mahallesi'nde 25 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken, yangın sonrası köyü terk eden vatandaşların da evlerine dönmeye başladığı görüldü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda gönderilen konteynerlerin kurulumunun tamamlanmasının ardından vatandaşlar geçici barınma alanlarına yerleşti.

7 gün süren yangında haritadan silindi! Onlarca evden geriye sadece külleri kaldı - 2. Resim

7 GÜN SÜREN YANGINLAR HARİTADAN SİLDİ

Köy muhtarı Recep Özdal, "Ekipler köyde çalışmalara başlamışlardı. Merkez Mahalle'ye 3, Aşağıyaka Mahallesi'ne 2 konteyner koydular" ifadelerini kullandı.

Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Özdal, "Merkezde 6, Aktaş'ta 5 ev ve 2 samanlık, Aşağıyaka'da tüm evler yandı, 1'i sağlam kaldı" diye konuştu.

Köyde yaşamın normale dönmeye başladığını aktaran Özdal, "Valimiz ve bakanlarımız bizi yalnız bırakmadılar. Ertesi gün jeneratör ile köye elektrik verilmeye başlandı. Asfaltımız atıldı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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