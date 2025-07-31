7 gün süren yangında haritadan silindi! Onlarca evden geriye sadece külleri kaldı

Türkiye, yaz mevsiminin başlangıcından bu yana dört bir yanını esir alan orman yangınlarıyla mücadele etti.

ONLARCA EV KÜL OLDU, GERİYE MOLOZLAR KALDI

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde başlayarak geniş bir alana yayılan ve 7 gün boyunca hem havadan hem karadan süren müdahalelerle kontrol altına alınan orman yangını yerleşim bölgelerini de etkiledi.

Yangından en fazla etkilenen yerlerden biri olan Karabük merkeze bağlı Kamış köyündeki Merkez Mahalle'de 6, Aktaş Mahallesi'nde 5 ve Aşağıyaka Mahallesi'nde 25 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken, yangın sonrası köyü terk eden vatandaşların da evlerine dönmeye başladığı görüldü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda gönderilen konteynerlerin kurulumunun tamamlanmasının ardından vatandaşlar geçici barınma alanlarına yerleşti.

7 GÜN SÜREN YANGINLAR HARİTADAN SİLDİ

Köy muhtarı Recep Özdal, "Ekipler köyde çalışmalara başlamışlardı. Merkez Mahalle'ye 3, Aşağıyaka Mahallesi'ne 2 konteyner koydular" ifadelerini kullandı.

Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Özdal, "Merkezde 6, Aktaş'ta 5 ev ve 2 samanlık, Aşağıyaka'da tüm evler yandı, 1'i sağlam kaldı" diye konuştu.

Köyde yaşamın normale dönmeye başladığını aktaran Özdal, "Valimiz ve bakanlarımız bizi yalnız bırakmadılar. Ertesi gün jeneratör ile köye elektrik verilmeye başlandı. Asfaltımız atıldı" dedi.