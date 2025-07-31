Sapanca Gölü'nde sınır aşıldı, tarihi karar geldi! Bir kentin susuz kalmaması için...

Sakarya’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü, kritik seviyenin altına indi. SASKİ, 29.90 kotunun altına düşen göl için acil eylem planını devreye almaya hazırlanıyor.

Önlemler 29,70 seviyesinin ardından Sakarya’nın genelinde uygulanmaya başlanacak. Şehrin geleceğini korumak için park-bahçe ile tarımsal sulamada içme suyu kullanımı, turistik yerlerde havuzların doldurulması yasaklanacak ve tüketimi yüksek olan ticari ve konut abonelikleri takibe alınacak.

İki aydan fazla süredir yağış almayan göl, artan su kullanımı ve yüksek sıcaklıktan kaynaklanan buharlaşma ile kritik seviye olan 29,90’ın da altına düşerek 29,88 seviyesine geriledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kuraklıkla mücadelesinde her geçen gün milyonlarca metreküp su kaybeden Sapanca Gölü’nün su kalitesi ve ekolojik dengesini korumak için aldığı tedbirleri bir üst seviyeye taşıyor. Su kalitesini, gölün ekolojik dengesini ve geleceğin su kaynağını korumak için bir dizi önemli tedbir kararı alındı.

TARİHİ KARAR SONRASI SUYUN KULLANIMINDA YENİ DETAYLAR

Endüstri alanında yapılacak kesintiler, park ve bahçe sulamalarının durdurulması, tarımsal faaliyetlerde içme suyu kullanımını önlemek için denetimlerin artırılması, turistik tesislerde bulunan veya süs niteliğinde olan havuzlara su verilmemesi ve konut ve ticari aboneliklerde su tüketimi yüksek olan vatandaşların takibe alınması ile Sapanca Gölü’nün su seviyesindeki azalma hızının önüne geçilecek. Kararın devreye alınmasıyla endüstriyel, tarımsal, konut ve turizmde su tüketimi minimuma inecek.

29,70 SEVİYESİNDEN SONRA UYGULAMAYA GİRECEK

Önlemler 29,70 seviyesinin ardından Sakarya’nın genelinde uygulanmaya başlanacak. Son 5 yılın ortalamasına göre 149 santimlik kayıp yaşayan su kaynağında alınacak önlemlerin yanı sıra korunması için ayrıca diğer faktörler de masaya yatırıldı. Buna göre üzerinde su kullanım hakkı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, Tarım ve Orman Bakanlığı’na, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne resmi olarak yazı gönderilecek.

"GÖL SEVİYESİ KRİTİK SEVİYELERDE"

SASKİ’den yapılan açıklamada, "Sapanca Gölü, tarihinin en zor yaz aylarından birini yaşıyor. Son yılların temmuz ayında görülmemiş bir seviye ile karşı karşıyayız. Önceki yıllarda eylül ayında karşılaştığımız seviyeler, sonrasında başlayan yağışlar ile gölde kalıcı hasarlar bırakmıyordu. Bu yıl göldeki kuraklık tehlikesi maalesef temmuz ayında başladı. Biz su kalitemizi korumak için önlemlerimizi artırdık. Ana su alma hatlarımızda dalgıçlar eşliğinde yaptığımız temizlik çalışmalarının yanı sıra bir yandan da gölden numune alma ve su kalitesi takibi çalışmalarını sıklaştırdık" ifadeleri kullanıldı.

"SAPANCA GÖLÜ'NÜN KURAKLIKLA YOK OLMAMASI İÇİN TASARRUF ŞART"

Açıklamada alınacak önlemler ile ilgili şu ifadelere yer verildi: