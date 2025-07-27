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Sapanca Gölü'ne giren 21 yaşındaki gençten acı haber

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sapanca Gölü&#039;ne giren 21 yaşındaki gençten acı haber
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sakarya'da Sapanca Gölü'ne giren 21 yaşındaki genç, boğularak can verdi.

Sakarya Rüstempaşa Mahallesi mevkisinde arkadaşlarıyla serinlemek için Sapanca Gölü'ne giren 21 yaşındaki Ömer Memişoğlu, bir süre sonra suda gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince, 4 personel, 1 araç ve 1 botla su altı arama çalışmaları için de Kocaeli Sualtı Grup Amirliği ile irtibata geçilerek talep edilen kurbağa adamla arama yapıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çalışmaların ardından yeri tespit edilen Memişoğlu, kurbağa adam ekibiyle yürütülen ortak çalışma sonucu göle girdiği yerden yaklaşık 10 metre açıkta bulunarak sudan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Memişoğlu'nun hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine yakınları sinir krizi geçirdi.

Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Memişoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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