Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Orman yangınları için sürpriz öneri: Türkiye'nin kâbusuna çare olabilir!

Orman yangınları için sürpriz öneri: Türkiye'nin kâbusuna çare olabilir!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Orman yangınları için sürpriz öneri: Türkiye&#039;nin kâbusuna çare olabilir!
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Orman yangını riskini azaltmak için hayvan yetiştiricileri, koyun, keçi ve çobanların rolüne dikkat çekti. Koyun ve keçilerin planlı şekilde otlatılmasına vurgu yapan yetiştiriciler çobanların da doğal gözlemciler konumunda olduğunu anlattı.

Türkiye son yılların en büyük yangın afetini yaşadı. Bazı yerlerde eş zamanlı çıkan yangınlarda binlerce hektarlık alan küle döndü, onlarca vatandaşımız şehit oldu. 

Orman yangınları konusunda afetten sonra değil önce önlem alınması gerektiğini söyleyen Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu kapsamda, orman yangınlarına karşı koyun, keçi ve çobanların rolüne işaret ederek, "Koyun ve keçiler, orman altı bitki örtüsünde biriken kuru ot, çalı ve yabani bitkileri temizleyerek yangına sebebiyet verecek materyalin birikmesini engelleyip, yangın riskini önemli ölçüde azaltmaktadır" dedi.

Orman yangınları için sürpriz öneri: Türkiye'nin kâbusuna çare olabilir! - 1. Resim

Çobanların bu konuda önemini vurgulayan Çelik, yıl boyunca hayvanlarıyla birlikte ormanlık alanlarda vakit geçiren ve doğayı yakından tanıyan çobanların, tehlikeyi ilk fark edebilecek doğal gözlemciler konumunda olduğunu anlattı.

Çelik, geçmiş yıllarda uygulamaya konulan otlatma yasaklarının doğal dengenin bozulmasına ve orman altı temizliğinin yetersiz kalmasına yol açtığını belirterek, bu durumun orman yangınlarının yayılma hızını ve etkisini artırdığını dile getirdi.

Orman yangınları için sürpriz öneri: Türkiye'nin kâbusuna çare olabilir! - 2. Resim

Orman yangınlarının önlenmesi için küçükbaş hayvanların otlatılması tedbirinin uygulanması gerektiğinin altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Küçükbaş hayvanların belirli bölgelerde, kontrollü ve denetimli şekilde ormanlık alanlarda otlatılmasına yeniden izin verilmelidir. Orman köylüsü ve çobanlarımız, yangınla mücadelede aktif bir unsur olarak görülmelidir.

Orman teşkilatlarımızla yetiştirici birlikleri arasında etkin işbirliği geliştirilmelidir. Bu öneriler ne yeni bir bütçe ne de ek bir kaynak gerektirir. Aksine, köylü bilgelik ve doğa dostu hayvancılığı kamu yararına sunar"

Orman yangınları için sürpriz öneri: Türkiye'nin kâbusuna çare olabilir! - 3. Resim

YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPTILAR

Çelik, orman yangınlarına kasıtlı olarak sebebiyet verenlere yönelik en ağır cezaların uygulanmasını sağlayacak yeni yasal düzenlemelere de ihtiyaç olduğunu, ormanların yakılmasının yalnızca doğayı değil, içinde yaşayan tüm canlıları yok ettiğini söyledi.

Bunun vatana karşı işlenmiş bir suç olduğunu ve asla müsamaha gösterilmemesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "Kamuoyunu, karar vericileri ve ilgili tüm kurumları bu konuda ortak akılla hareket etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

5. kattan düştü, hayata tutundu! Melissa’nın hayatta kalma mücadelesi…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Suriye’ye gaz, Avrupa’ya enerji! Türkiye’den çifte hamle: 2 Ağustos’ta start veriliyor - GündemTürkiye enerji üssü olduAnız yakıp o anları bir de paylaştı! Yazdığı not ayrı skandal... Gözaltına alındı - GündemYazdığı not ayrı skandal! Evinden aldılarAslan saldırısına uğrayan adamdan çarpıcı ifade: Rüyalarıma giriyor, bazen aslanla, bazen de farklı hayvanlarla boğuşuyorum - GündemAslan saldırısına uğramıştı, yaşadıklarını atlatamadıGelecek Partisi'nde 'taciz' skandalı! İl Başkanı gözaltında, hemen görevden aldılar - Gündemİl Başkanı gözaltında, hemen görevden aldılarEskişehir'in ortasından geçen Porsuk Çayı’nın rengi değişti - GündemŞehrin ortasından geçen ünlü çayın rengi değiştiGürsu'da her yer yandı sadece o tarla alevlere teslim olmadı! Sebebi ortaya çıktı: Meğer... - GündemGürsu'da şoke eden görüntü!
Sonraki Haber Yükleniyor...