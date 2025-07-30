Orman yangınları için sürpriz öneri: Türkiye'nin kâbusuna çare olabilir!

Orman yangını riskini azaltmak için hayvan yetiştiricileri, koyun, keçi ve çobanların rolüne dikkat çekti. Koyun ve keçilerin planlı şekilde otlatılmasına vurgu yapan yetiştiriciler çobanların da doğal gözlemciler konumunda olduğunu anlattı.

Türkiye son yılların en büyük yangın afetini yaşadı. Bazı yerlerde eş zamanlı çıkan yangınlarda binlerce hektarlık alan küle döndü, onlarca vatandaşımız şehit oldu.

Orman yangınları konusunda afetten sonra değil önce önlem alınması gerektiğini söyleyen Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu kapsamda, orman yangınlarına karşı koyun, keçi ve çobanların rolüne işaret ederek, "Koyun ve keçiler, orman altı bitki örtüsünde biriken kuru ot, çalı ve yabani bitkileri temizleyerek yangına sebebiyet verecek materyalin birikmesini engelleyip, yangın riskini önemli ölçüde azaltmaktadır" dedi.

Çobanların bu konuda önemini vurgulayan Çelik, yıl boyunca hayvanlarıyla birlikte ormanlık alanlarda vakit geçiren ve doğayı yakından tanıyan çobanların, tehlikeyi ilk fark edebilecek doğal gözlemciler konumunda olduğunu anlattı.

Çelik, geçmiş yıllarda uygulamaya konulan otlatma yasaklarının doğal dengenin bozulmasına ve orman altı temizliğinin yetersiz kalmasına yol açtığını belirterek, bu durumun orman yangınlarının yayılma hızını ve etkisini artırdığını dile getirdi.

Orman yangınlarının önlenmesi için küçükbaş hayvanların otlatılması tedbirinin uygulanması gerektiğinin altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Küçükbaş hayvanların belirli bölgelerde, kontrollü ve denetimli şekilde ormanlık alanlarda otlatılmasına yeniden izin verilmelidir. Orman köylüsü ve çobanlarımız, yangınla mücadelede aktif bir unsur olarak görülmelidir. Orman teşkilatlarımızla yetiştirici birlikleri arasında etkin işbirliği geliştirilmelidir. Bu öneriler ne yeni bir bütçe ne de ek bir kaynak gerektirir. Aksine, köylü bilgelik ve doğa dostu hayvancılığı kamu yararına sunar"

YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPTILAR

Çelik, orman yangınlarına kasıtlı olarak sebebiyet verenlere yönelik en ağır cezaların uygulanmasını sağlayacak yeni yasal düzenlemelere de ihtiyaç olduğunu, ormanların yakılmasının yalnızca doğayı değil, içinde yaşayan tüm canlıları yok ettiğini söyledi.

Bunun vatana karşı işlenmiş bir suç olduğunu ve asla müsamaha gösterilmemesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "Kamuoyunu, karar vericileri ve ilgili tüm kurumları bu konuda ortak akılla hareket etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.