8,5 milyonluk YouTube kanalı çalınmıştı! Ruhi Çenet: 13 yılda yaptığımız tüm videolar silinmiş

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Nisan 2024 16:32 - Güncelleme: 13 Nisan 2024 16:39 - Güncelleme:

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Ruhi Çenet, geçtiğimiz günlerde hackerlar tarafından çalınan 8,5 milyon takipçili YouTube kanalını geri aldıklarını duyurdu. Çenet başına gelenlere yönelik, "Sonunda kanalımı hackerlardan geri aldım ama 13 yılda yaptığımız tüm videolar silinmiş ve yaklaşık 300.000 abone kaybetmişim" açıklamasında bulundu.