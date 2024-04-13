8,5 milyonluk YouTube kanalı çalınmıştı! Ruhi Çenet: 13 yılda yaptığımız tüm videolar silinmiş
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ruhi Çenet, geçtiğimiz günlerde hackerlar tarafından çalınan 8,5 milyon takipçili YouTube kanalını geri aldıklarını duyurdu. Çenet başına gelenlere yönelik, "Sonunda kanalımı hackerlardan geri aldım ama 13 yılda yaptığımız tüm videolar silinmiş ve yaklaşık 300.000 abone kaybetmişim" açıklamasında bulundu.
Geçtiğimiz günlerde kripto para dolandırıcıları tarafından 8,5 milyon takipçili YouTube kanalı çalınan Ruhi Çenet, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
KANALI GERİ ALDILAR
Ruhi Çenet, bilgisayar korsanları tarafından çalınan YouTube kanalının geri alındığını takipçileriyle paylaştı.
"300.000 ABONE KAYBETMİŞİM"
Çenet, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sonunda kanalımı hackerlardan geri aldım ama 13 yılda yaptığımız tüm videolar silinmiş ve yaklaşık 300.000 abone kaybetmişim" ifadelerine yer verdi.
KRİPTO PARA OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ
10 Nisan'da hackerlar tarafından ele geçirilen kanalın adı kripto para birimi "Ripple" olarak değiştirmiş ve Ripple CEO'sunun sahte bir canlı yayını başlatılmıştı.
TAKİPÇİLERİNİ UYARDI
Ruhi Çenet de sosyal medya üzerinden canlı yayın başlatarak,, yayının sahte olduğu konusunda takipçilerini uyarmıştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi