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Türk Halk Müziği'nin ünlü ismi Günhan hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türk Halk Müziği&#039;nin ünlü ismi Günhan hayatını kaybetti

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türk halk müziğinin sevilen sesi Şakir Öner Günhan, Muğla’nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 4. kez kansere yakalanan Günhan, 82 yaşındaydı.

1942 yılında doğan Günhan, 2020 yılında düzenli aralıklarla yaptırdığı check-up sırasında kalın bağırsak kanserine yakalandığını öğrendi.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Tümörün kontrol altına alınması için kemoterapi tedavisi almaya başlayan Günhan'ın, kemoterapi tedavisinin tamamlanmasının ardından ameliyat olmasına karar verildi. Tedavi altına alınan Günhan, 3 kez kanseri yendi. 4'üncü kez kansere yakalanan evli ve 1 çocuk babası Şakir Önen Günhan, 5 gün önce özel bir hastanede yoğun bakım ünitesine alındı.

Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Günhan hayatını kaybetti - 1. Resim

YARIN DEFNEDİLECEK

Günhan, bugün öğle saatlerine doğru hayatını kaybetti. Günhan'ın cenazesi yarın (pazar) öğle namazına müteakip Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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