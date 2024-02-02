Rocky filmlerinde Apollo Creed rolünü oynayan ünlü aktör Carl Weathers hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü aktör Sylvester Stallone ile birlikte Rocky filminde yer alan Carl Weathers'in 76 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Rolleri arasında Rocky ve Predator'ın da yer aldığı aktör Carl Weathers 76 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi, menajeri aracılığıyla bir açıklama yaparak hayranlarına acı haberi duyurdu.

Açıklamada, "Carl olağanüstü bir hayat yaşayan olağanüstü bir insandı. Sinemaya, televizyona, sanata ve spora yaptığı katkılarla silinmez bir iz bıraktı ve dünya çapında ve nesiller boyunca tanındı. Çok sevdiğim bir kardeş, baba, büyükbaba, ortak ve arkadaştı.”

Weathers, ilk dört Rocky filminde Sylvester Stallone ile birlikte Apollo Creed rolüyle tanınıyordu.

Weathers'ın görüntüleri Michael B Jordan'ın yönettiği Creed filmlerinde de kullanıldı.