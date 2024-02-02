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    • Aslan liderliği kaptı! Galatasaray, Samsunspor deplasmanından mutlu döndü

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Aslan liderliği kaptı! Galatasaray, Samsunspor deplasmanından mutlu döndü
    Galatasaray, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 24. haftasından Samsunspor'a konuk olan Galatasaray, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda galibiyeti getiren goller ilk yarıda geldi.

    Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

    Maç fazlasıyla zirveye yerleşen Sarı-kırmızılılar, yarın akşam oynanacak Antalyaspor - Fenerbahçe maçını beklemeye geçti.

    Maçın ilk yarısına hızlı başlayan Galatasaray, 5'de Nelsson, 11'de Barış Alper ile ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

    İkinci yarıda Samsunspor'un ataklarını uzaklaştıran Okan Buruk ve öğrencileri, zorlu virajdan zaferle ayrıldı.

    Aslan liderliği kaptı! Galatasaray, Samsunspor deplasmanından mutlu döndü

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    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Galatasaray
    Haberler > Spor > Aslan liderliği kaptı! Galatasaray, Samsunspor deplasmanından mutlu döndü
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