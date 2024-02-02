Aslan liderliği kaptı! Galatasaray, Samsunspor deplasmanından mutlu döndü
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 24. haftasından Samsunspor'a konuk olan Galatasaray, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda galibiyeti getiren goller ilk yarıda geldi.
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.
Maç fazlasıyla zirveye yerleşen Sarı-kırmızılılar, yarın akşam oynanacak Antalyaspor - Fenerbahçe maçını beklemeye geçti.
Maçın ilk yarısına hızlı başlayan Galatasaray, 5'de Nelsson, 11'de Barış Alper ile ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Samsunspor'un ataklarını uzaklaştıran Okan Buruk ve öğrencileri, zorlu virajdan zaferle ayrıldı.
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Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi