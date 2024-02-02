Avrupa'nın en pahalı transferleri açıklandı! Galatasaraylı Sacha Boey ikinci sırada yer aldı

Avrupa'da ara transfer dönemi 1 Şubat itibariyle son buldu. Galatasaray'dan Sacha Boey'in Bayern Münih'e gittiği devre arası transferlerinde en fazla bonservis ödeyen takım Lyon oldu.

Avrupa'da ara transfer dönemi sona erdi. Bu dönemin en pahalı futbolcusu, 40 milyon euro karşılığında Atletico Paranaense'den Barcelona'ya giden Vitor Roque oldu. Roque'nin ardından en pahalı ikinci isim ise Galatasaray'dan Bayern Münih'e giden Sacha Boey oldu.



Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) ara transfer dönemi sona erdi.

Ligue 1'de bu sezon gösterdiği kötü performansla son sıralara demir atan Olimpik Lyon, kış transfer sezonunda en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti.

Ligde yalnızca 4 galibiyet alabilen teknik direktör Pierre Sage yönetimindeki Lyon, kadrosuna takviye yapmak için kesenin ağzını açtı.

LYON TRANSFER ŞOV YAPTI

19 haftası geride kalan Ligue 1'de 16 puanla 16. sırada yer alan Lyon'un kasasından transfer ettiği veya kiraladığı 8 oyuncu için 50,13 milyon euro çıktı.

Transfermarkt'ın verilerine göre Lyon, Malick Fofana için Gent'e 17, Gift Orban için yine Gent'e 12, Orel Mangala (kiralık) için Nottingham Forest'a 11,70, Adryelson için Botafogo'ya 3,58, Lucas Perri için yine Botafogo'ya 3,25, Nemanja Matic için de Rennes'e 2,60 milyon euro ödedi.

Ocak ayında en fazla para harcayan 10 kulüp arasında Ligue 1'den 4 takım yer alırken, Lyon'u 40'ar milyon euro harcamayla Barcelona ve PSG takip etti.

Almanya'da ara transfere en çok bütçe ayıran takım Bayern Münih, İngiltere'de Crystal Palace, İtalya'da ise Napoli oldu.



SACHA BOEY İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Kış döneminin en flaş transferine Atletico Paranaense'nin Brezilyalı forveti Vitor Roque'yi renklerine bağlayan Barcelona imza attı. Katalan ekibi, 18 yaşındaki oyuncu için 40 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

Ara transferin en pahalı oyuncuları arasında tanıdık isimler de yer alırken, listenin ikinci sırası 30 milyon avro bedelle Galatasaray'dan Bayern Münih'e giden Sacha Boey'un oldu.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas da 24 milyon avroya Napoli'den Leipzig'e transfer olarak dikkati çekti.

2023-2024 kış transfer döneminin en pahalı 15 oyuncusu şöyle:



FRANSA ZİRVEDE YER ALIYOR

Yayın hakkı, lisanslı ürün ve tribün gelirleri sayesinde ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig, kış transfer dönemindeki transfer giderleri sıralamasında uzun yıllardır elinde tuttuğu liderliği, bu sezon Ligue 1'e kaptırdı.

2022-2023 ara transfer döneminde 842,56 milyon avro harcayarak rekor kıran Premier Lig ekiplerinin kasasından bu sezon yalnızca 121,32 milyon avro çıktı.

Ligue 1, 190,93 milyon avroluk bedelle Avrupa'da en çok harcama yapılan lig oldu. Listenin 3. sırasında ise 101,85 milyon avro ile Serie A yer aldı.

2023-2024 ara transfer döneminde Avrupa'da en fazla para harcanan ilk 5 lig şöyle: