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    • Galatasaray, Samsunspor ile karşılaşıyor! Süper Lig 24. hafta

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Galatasaray, Samsunspor ile karşılaşıyor! Süper Lig 24. hafta
    Galatasaray, Samsunspor, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Zirve yarışında yara almak istemeyen Sarı-kırmızılılar, 3 puanı hedefliyor.

    Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor'a konuk olacak.

    Lider Fenerbahçe'nin hemen ardından averajla ikinci sırada bulunan Okan Buruk'un öğrencileri, zorlu mücadeleden 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

    Sakatlıkları süren Abdülkerim ve Oliveria'nın yanı sıra milli takımdaki Ziyech forma giyemeyecek.

    Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takım kampından dönen Nanu, Olivier Ntcam ve Kingsley Schindler yeniden kadroya alınırken hafif sakatlığı bulunan Fofana'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

    Galatasaray, Samsunspor ile karşılaşıyor! Süper Lig 24. hafta

    SAMSUNSPOR - GALATASARAY İLK 11'LER

    Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Alim, Bola, Bennasser, Taylan, Holse, Tait, Emre Kılınç, Mouandilmadji.

    Galatasaray: Muslera,Kaan-Nelsson-Sanchez-Berkan, Torreira-Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasaraySamsunspor
    Haberler > Spor > Galatasaray, Samsunspor ile karşılaşıyor! Süper Lig 24. hafta
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