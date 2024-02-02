Galatasaray, Samsunspor ile karşılaşıyor! Süper Lig 24. hafta

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Zirve yarışında yara almak istemeyen Sarı-kırmızılılar, 3 puanı hedefliyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor'a konuk olacak.

Lider Fenerbahçe'nin hemen ardından averajla ikinci sırada bulunan Okan Buruk'un öğrencileri, zorlu mücadeleden 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

Sakatlıkları süren Abdülkerim ve Oliveria'nın yanı sıra milli takımdaki Ziyech forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takım kampından dönen Nanu, Olivier Ntcam ve Kingsley Schindler yeniden kadroya alınırken hafif sakatlığı bulunan Fofana'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

SAMSUNSPOR - GALATASARAY İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Alim, Bola, Bennasser, Taylan, Holse, Tait, Emre Kılınç, Mouandilmadji.

Galatasaray: Muslera,Kaan-Nelsson-Sanchez-Berkan, Torreira-Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi