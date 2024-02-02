Galatasaray 2 yeni transferi TFF'ye bildirdi! Premier Lig'in yıldızları İstanbul'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig'den 2 isme imza attırdı. Carlos Vinicius ve Serge Aurier, sezon sonuna kadar sarı kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray, Serge Aurier ve Carlos Vinicius transferlerini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Sarı-kırmızılılar, her iki oyuncu için de Türkiye Futbol Federasyonu'nda lisans kaydı açtırdı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Serge Aurier ve Carlos Vinicius'un lisans kayıtları şöyle:

CARLOS VINICIUS İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'ın Tottenham'dan kiraladığı Carlos Vinicius, bu gece İstanbul'da olacak.

Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele eden Aurier'in ise haftaya İstanbul'a geleceği belirtildi.

Aurier, Galatasaray'da oynayacak 6. Fildişi Sahilli oyuncu olacak.

Kader Keita, Seri, Drogba, Zaha ve Eboue daha önce Sarı-kırmızılı takımın formasını giymişti.