Galatasaray, Carlos Vinicius ve Serge Aurier'in maliyetini açıkladı

Ara transfer döneminin hareketli kulüplerinden Galatasaray, Galatasaray, Tottenham'dan Carlos Vinicius'u sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray, İngitere Premier Lig ekibi Tottenham'dan Carlos Vinicius'u sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

KAP'a açıklama yapan Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldızın toplam maliyetini açıkladı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

Profesyonel futbolcu Carlos Vinicius Alves Morais ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 600.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.

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Öte yandan Fildişi Sahili ile Afrika Kupası'nda olan Serge Aurier de 10 gün içinde İstanbul'da olacak.

Sezon sonuna kadar kiralanacak olan yıldız oyuncunun kazanacağı maaş belli oldu.

KAP açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Serge Alain Stephane Aurier ve kulübü Nottingham Forest Football Club Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 100.000 euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023/2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 600.000 euro garanti ücret ile net 150.000 euro imza ücreti ödenecektir.