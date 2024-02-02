Icardi, Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası gündem oldu! Erman Toroğlu canlı yayında öfkelendi

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Şubat 2024 22:55 - Güncelleme: 2 Şubat 2024 22:56 - Güncelleme:

Galatasaray, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ilk yarıda kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Yarı otomatik ofsayt sisteminin açısı sosyal medyada tartışmalara neden oldu.