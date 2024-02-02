Icardi, Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası gündem oldu! Erman Toroğlu canlı yayında öfkelendi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ilk yarıda kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Yarı otomatik ofsayt sisteminin açısı sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Galatasaray, zorlu virajdan 3 puanla döndü.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Victor Nelsson ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Öte yandan ilk yarıda golle buluşan Mauro Icardi ise ofsayta takılarak şanssız bir gece geçirdi.
ICARDI'NIN GOLÜ OFSAYT MI?
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin iptal edilen golü sosyal medyada gündem oldu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar yarı otomatik ofsayt sistemi tarafından verilen açıya tepki gösterdi.
ERMAN TOROĞLU POZİSYONU YORUMLADI
A Spor'da Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendiren eski hakem Erman Toroğlu, Icardi'nin iptal edilen golünde çekilen ofsayt çizgisini eleştirdi.
Pozisyonu yorumlayan Toroğlu, "Çizgileri çekenlerin, noktaları koyanların günahı boynuna. Verilen karar bana tuhaf geliyor" dedi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi