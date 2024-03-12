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Yeşilçam'ın ünlü ismi Arif Keskiner hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeşilçam&#039;ın ünlü ismi Arif Keskiner hayatını kaybetti

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Kapıcılar Kralı" ve "Selvi Boylum Al Yazmalım" gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Yeşilçam'ın ünlü yapımcısı Arif Keskiner hayatını kaybetti.

Türk Sineması'na damga vuran birçok filmin yapımcılığını üstlenen Arif Keskiner hayatını kaybetti. Keskiner, "Kapıcılar Kralı", "Köşeyi Dönen Adam", "Piano Piano Bacaksız", "Maden", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Sensiz Yaşayamam" ve "Namus Borcu" filmlerinin yapımcılığını üstlenmişti.

KOCA BİR DEVİR BİTTİ

86 yaşında yaşama gözlerini yuman Keskiner'in acı haberini Almula Merter duyurdu.  Merter paylaşımında, "Koca bir devir bitti... Işıklarda uyu. Yattığın yer incitmesin Arif Keskiner" ifadelerini kullandı. 

ARİF KESKİNER KİMDİR?

1938 yılında Adana'nın Osmaniye ilçesinde doğan Arif Keskiner, ilk ve ortaokul eğitimini burada tamamladı. Daha sonra İstanbul Sultanahmet Ticaret Lisesi'ni bitirdi ve ardından İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu'ndan mezun oldu. Askerlik görevini tamamladıktan sonra bir süre Yılmaz Güney ile çalıştı ve dört yıl boyunca Ağaoğlu Yayınevi'nin müdürlüğünü yaptı.

Keskiner, “Otobüs”, “Kapıcılar Kralı”, “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Maden”, “Köşeyi Dönen Adam” ve “Piyano Piyano Bacaksız” gibi Türk Sineması’na damga vuran filmlerin prodüktörlüğünü yaptı. “Yılanı Öldürseler” ve “Piyano Piyano Bacaksız” filmlerinin senaryo yazımına da katıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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