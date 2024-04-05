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Haberler > Magazin > Saç ektiren Mustafa Ceceli son halini paylaştı, görenler yorum yapmadan edemedi

Saç ektiren Mustafa Ceceli son halini paylaştı, görenler yorum yapmadan edemedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Saç ektiren Mustafa Ceceli son halini paylaştı, görenler yorum yapmadan edemedi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yıllardır protez kullanan Mustafa Ceceli, saç ektirdi. Son halini sosyal medyadan paylaşan şarkıcı için yorumlar peş peşe geldi.

Cenk Eren, Rafet El Roman, Murat Boz gibi isimlerden sonra saç ektiren ünlüler kervanına Mustafa Ceceli de katıldı. Senelerdir takma saç kullanan şarkıcı saç ekimi operasyonu sonrası son halini paylaştı. 

Saç ektiren Mustafa Ceceli son halini paylaştı, görenler yorum yapmadan edemedi - 1. Resim

YENİ GÖRÜNTÜSÜ

‘Mühür’ , ‘Gül Rengi’ , ‘Öptüm Nefesinden’ , ‘Maşallah’ gibi şarkılarıyla bilinen Mustafa Ceceli, takma saçlarından vazgeçip daha kalıcı bir yöntem tercih etti. Saç ekimi yaptıran Ceceli, yeni görüntüsüyle şaşırttı. Ceceli’yi sosyal medyada görenler “Bu ne hal?” , “Abi ne olmuş sana” tarzında yorumlar yaptı. 

Saç ektiren Mustafa Ceceli son halini paylaştı, görenler yorum yapmadan edemedi - 2. Resim

SAÇLARINI SARI DA YAPMIŞTI

Bir dönem saçlarını yapan Mustafa Ceceli, katıldığı bir programda şöyle konuşmuştu:

“Çok seviyordum, bıraksan hemen şurada sarı yapmaya hazırım. Ama ya nefret ediliyordu, ya çok seviliyordu. Nefret edenler daha çoğunluktaydı. Yapımcı Samsun Demir, klip çekimi için saçlarımı koyuya boyamamı söyledi. Ya olmaz, ben çok seviyorum dedim. Bana olmaz dedi. Ben kem küm ede ede sarıdan döndüm, 3 yıl kullandım. Bir daha da öyle sarıya dönmedim.”

Saç ektiren Mustafa Ceceli son halini paylaştı, görenler yorum yapmadan edemedi - 3. Resim

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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