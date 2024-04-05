Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Magazin > Torunuyla davalık olan İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek sözler! Oğlu Ahmet Tatlıses’e ateş püskürdü

Torunuyla davalık olan İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek sözler! Oğlu Ahmet Tatlıses’e ateş püskürdü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkücü İbrahim Tatlıses, izni olmadan evinde oturduğu iddiasıyla torununa dava açmıştı. Davayı kazanan şarkıcı, oğlu Ahmet Tatlıses’e sert çıktı. Zehir zemberek ifadeler kullanan ünlü isim “O babalığı öğrenecek önce. Benim çocuğum kiradayken onun çocuğuna ev veremem. Babalık nasıl yapılır onu öğrensin” dedi.

İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses, ünlü türkücünün akıl sağlığının yerinde olmadığını belirterek babasına dava açmış ve vasi tayin edilmesini talep etmişti. Gündem olan davanın ardından bir hamle de İbrahim Tatlıses’ten geldi. 

TORUNUNU EVİNDEN ÇIKARDI

‘İmparator’ lakaplı türkücü, İstanbul Sarıyer’deki Oyak Sitesi’ndeki dairesini rızası dışında 6 yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla torunu Mert Tatlıses’e dava açtı. Mert Tatlıses’in izinsiz oturduğu öne sürülen evde keşif yapıldı. Mahkeme İbrahim Tatlıses’i haklı buldu ve haksız işgalin önlenmesine hükmetti. Mahkemede 370 bin 246 lira ecrimisil bedelinin (haksız işgal tazminatı) 2 yıllık faiziyle birlikte dede Tatlıses’e ödenmesine karar verildi.

Torunuyla davalık olan İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek sözler! Oğlu Ahmet Tatlıses’e ateş püskürdü - 1. Resim

Mert Tatlıses - İbrahim Tatlıses

“GÖREYİM BAKAYIM NASIL BABA BU?”

Kararın ardından İbrahim Tatlıses sessizliğini bozdu. Kanal D habere konuşan Tatlıses, şunları söyledi:

“Benim evim varken ben evimi kızıma veremiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi vereceğim ama… Göreyim bakayım nasıl baba bu…”

Torunuyla davalık olan İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek sözler! Oğlu Ahmet Tatlıses’e ateş püskürdü - 2. Resim

“BABALIĞI ÖĞRENECEK ÖNCE”

“Torununuz aranız nasıl?” sorusu yöneltilen Tatlıses, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Torunumla aramda bir sorun yok, bu saatten sonra olabilir ama… Görünen köy kılavuz istemez. O babalığı öğrenecek önce. Benim çocuğum kiradayken onun çocuğuna ev veremem. Babası ev tutmayacak mı? Göreyim bakalım… Babalık nasıl yapılır onu öğrensin.”

“KIZLARIMA 5 TANE DAİRE VERECEĞİM”

Urfa’daki arsasını müteahhitte vereceğini belirten Tatlıses, çıkan dairelerden kızlarına pay edeceğinden de bahsetti:

“2 tane kızıma bakıyorum, torunlarıma bakıyorum. Ev kiralarını gönderiyorum kızlarımın. Urfa’daki arsamı müteahhitte vereceğim, 100 tane daire çıkıyor. Her bir kızıma 5 tane daire vereceğim.”

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bayram öncesi marketlere fahiş fiyat denetimi! Etiketler tek tek incelendiElektrik akımına kapılan işçi can vermişti! Maden ocağının müdürü tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Turabi, Survivor All Star’daki en tehlikeli 3 yarışmacıyı sıraladı! Acun Ilıcalı’dan da bir isteği var - MagazinTehlikeli 3 yarışmacıyı sıralayıp Acun Ilıcalı'ya seslendiEski hayatına sünger çekmişti! Yaşar Alptekin’den itiraf: 15 tane iş batırdım - MagazinYaşar Alptekin’den itiraf! Batırdığı işleri tek tek saydıSaç ektiren Mustafa Ceceli son halini paylaştı, görenler yorum yapmadan edemedi - MagazinSaç ektiren şarkıcı son halini paylaştıCinayet davasında yargılanıyordu! Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu'na ağırlaştırılmış müebbet - MagazinTarkan’ın kuzenine ağırlaştırılmış müebbetTaze anne Eda Ece'den doğum sonrası ilk paylaşım: Sabırsız kızım aniden doğdu - MagazinTaze anneden ilk paylaşım: Sabırsız kızım aniden doğdu8 yaşındaki çocuğu diri diri gömdüğü ortaya çıkmıştı! Esra Erol’daki dadı Meryem hapisten çıktıktan sonra cinsiyet değiştirmiş - MagazinEsra Erol'a katıldı, 'çocuk katili' olduğu ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...