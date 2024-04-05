Torunuyla davalık olan İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek sözler! Oğlu Ahmet Tatlıses’e ateş püskürdü

Türkücü İbrahim Tatlıses, izni olmadan evinde oturduğu iddiasıyla torununa dava açmıştı. Davayı kazanan şarkıcı, oğlu Ahmet Tatlıses’e sert çıktı. Zehir zemberek ifadeler kullanan ünlü isim “O babalığı öğrenecek önce. Benim çocuğum kiradayken onun çocuğuna ev veremem. Babalık nasıl yapılır onu öğrensin” dedi.

İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses, ünlü türkücünün akıl sağlığının yerinde olmadığını belirterek babasına dava açmış ve vasi tayin edilmesini talep etmişti. Gündem olan davanın ardından bir hamle de İbrahim Tatlıses’ten geldi.

TORUNUNU EVİNDEN ÇIKARDI

‘İmparator’ lakaplı türkücü, İstanbul Sarıyer’deki Oyak Sitesi’ndeki dairesini rızası dışında 6 yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla torunu Mert Tatlıses’e dava açtı. Mert Tatlıses’in izinsiz oturduğu öne sürülen evde keşif yapıldı. Mahkeme İbrahim Tatlıses’i haklı buldu ve haksız işgalin önlenmesine hükmetti. Mahkemede 370 bin 246 lira ecrimisil bedelinin (haksız işgal tazminatı) 2 yıllık faiziyle birlikte dede Tatlıses’e ödenmesine karar verildi.

Mert Tatlıses - İbrahim Tatlıses

“GÖREYİM BAKAYIM NASIL BABA BU?”

Kararın ardından İbrahim Tatlıses sessizliğini bozdu. Kanal D habere konuşan Tatlıses, şunları söyledi:

“Benim evim varken ben evimi kızıma veremiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi vereceğim ama… Göreyim bakayım nasıl baba bu…”

“BABALIĞI ÖĞRENECEK ÖNCE”

“Torununuz aranız nasıl?” sorusu yöneltilen Tatlıses, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Torunumla aramda bir sorun yok, bu saatten sonra olabilir ama… Görünen köy kılavuz istemez. O babalığı öğrenecek önce. Benim çocuğum kiradayken onun çocuğuna ev veremem. Babası ev tutmayacak mı? Göreyim bakalım… Babalık nasıl yapılır onu öğrensin.”

“KIZLARIMA 5 TANE DAİRE VERECEĞİM”

Urfa’daki arsasını müteahhitte vereceğini belirten Tatlıses, çıkan dairelerden kızlarına pay edeceğinden de bahsetti:

“2 tane kızıma bakıyorum, torunlarıma bakıyorum. Ev kiralarını gönderiyorum kızlarımın. Urfa’daki arsamı müteahhitte vereceğim, 100 tane daire çıkıyor. Her bir kızıma 5 tane daire vereceğim.”