İbrahim Tatlıses “Evimden çık” diyerek dava açmıştı! Torunu tazminat ödeyecek

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Sarıyer’deki bir sitede bulunan dairesini rızası olmadan 6 yıldır kullandığı için torunu Mert Tatlıses’e dava açmıştı. 2 yıldır devam eden davada karar çıktı. Mahkeme, Mert Tatlıses’in dedesine tazminat ödemesine hükmetti.

İbrahim Tatlıses, bir süredir arasının bozuk olduğu oğlu Ahmet Tatlıses’in oğlu Mert Tatlıses ile ev yüzünden mahkemelik olmuştu. İmparator lakaplı şarkıcı, torununa açtığı davayı kazandı.

5 YILDIR EVİNDE İZİNSİZ OTURUYORMUŞ

İbrahim Tatlıses, İstanbul Sarıyer’deki Oyak Sitesi’ndeki dairesini rızası dışında 5 yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla torunu Mert Tatlıses’e dava açmıştı. Hürriyet’te yer alan habere göre, Mert Tatlıses haksız işgal ettiği dairenin kirasını da İbrahim Tatlıses’e ödemedi. İbrahim Tatlıses’in avukatı Yağız Karadenizli, “Müvekkil, taşınmazın torunu Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğinden habersizdir. Taşınmazın, onayı ve rızası bulunmaksızın Mert Tatlıses tarafından 2018 Ocak ayından itibaren işgal edildiğini öğrenmiştir” dedi. Avukat ayrıca Mert Tatlıses’in senelerdir kötü niyetli olarak daireden çıkmadığını ve kira ödemediğini belirtti.

DAİREDE KEŞİF YAPILDI

Mert Tatlıses’in izinsiz oturduğu iddia edilen daireye keşif yapılmasına karar verdi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2 yıldır görülen davanın karar duruşmasına İbrahim Tatlıses ile davalı torunu Mert Tatlıses katılmadı. Duruşmada İbrahim Tatlıses’in avukatı hazır bulundu.

MAHKEME HAKLI BULDU, TORUNU TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, İbrahim Tatlıses’i haklı bularak, torunu Mert Tatlıses’in gerçekleştirdiği haksız işgalin önlenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca, Mert Tatlıses’in 370 bin 246 lira ecrimisil bedelini (haksız işgal tazminatı) 2 yıllık faiziyle birlikte dedesi İbrahim Tatlıses’e ödemesine hükmetti.