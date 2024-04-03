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Haberler > Magazin > Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın boşanma nedeni ihanet mi? İddialara cevap geldi

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın boşanma nedeni ihanet mi? İddialara cevap geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın boşanma nedeni ihanet mi? İddialara cevap geldi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu çift Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz sene noktaladı. Boşanma haberleriyle herkesi şaşırtan çiftin evliliğinin bitme sebebi aylar sonra ‘ihanet’ olarak gösterildi. İddialar sonrası Şakrak cephesinden açıklama geldi.

Ceyda Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile nikah masasına oturdu. Anlaşmazlık yaşayan çift, geçtiğimiz temmuz ayında evliliklerini noktaladı.

Boşanmanın ardından aylar sonra çiftin ayrılığına ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. Bülent Şakrak’ın ‘Maviye Sürgün’ dizisinde tanıştığı Esra Akpınar’a gönlünü kaptırdığı ve bu nedenle Ceyda Düvenci’den boşanmak istediği öne sürüldü.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın boşanma nedeni ihanet mi? İddialara cevap geldi - 1. Resim

BİRLİKTELİĞİ DOĞRULADI

İddiaların ardından Bülent Şakrak’ın menajeri Handan Taşkın, Temiz Magazin’den gazeteci Seyhan Erdağ’a özel açıklama yaptı. Bülent Şakrak ile Esra Akpınar’ın birlikte olduğunu doğrulayan Taşkın, ikilinin boşandıktan sonra ilişkiye başladığının altını çizerek şunları söyledi:

“Aralık ayından beri birlikteler. Birliktelikleri ‘Maviye Sürgün’ dizisinde başlamadı, evlilikleri de bu ilişki nedeniyle bitmedi. Esra’yı önceden de tanıyorduk.”

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın boşanma nedeni ihanet mi? İddialara cevap geldi - 2. Resim

Esra Akpınar

CEYDA DÜVENCİ GÖNLÜNÜ GÜÇLÜ METE’YE KAPTIRDI

Öte yandan boşanmanın ardından Ceyda Düvenci, gönlünün kapılarını radyocu Güçlü Mete’ye açtı. Düvenci, bir süredir Mete ile beraber. İkilinin ilişkileri tam gaz devam ediyor.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın boşanma nedeni ihanet mi? İddialara cevap geldi - 3. Resim

Güçlü Mete

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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