“Seçimi kaybettim, evleniyorum” demişti: İbrahim Tatlıses gerçeği açıkladı

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 31 Mart yerel seçimleri sonrası yaptığı paylaşımla seçimi kaybettiğini ve evleneceğini belirtmişti. Açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Tatlıses, yeni yaptığı paylaşımla gerçeği açıkladı.

Türkiye 31 Mart’ta yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Milyonlarca vatandaş sonuçları büyük bir merakla takip etti. Seçim gününün hemen sonrası ‘İmparator’ lakaplı şarkıcı İbrahim Tatlıses yaptığı seçim paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirdi.

PAYLAŞIMIYLA KAFA KARIŞTIRDI

AK Parti’den daha önce 4 defa milletvekili adaylık başvurusu yapan ancak beşinci kez başvurup aday gösterilmeyen şarkıcı, seçimin ardından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Tatlıses, Instagram hesabında “Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymayın demeyin. Tüm bekarlara selam olsun ben evleniyorum” mesajını yazdı.

“ŞAKADAN DA HİÇ ANLAMIYORSUNUZ”

İbrahim Tatlıses, son yaptığı paylaşımla bu sözlerine açıklık getirdi. Evleneceği söylentileriyle adından söz ettiren şarkıcı, 1 Nisan şakası yaptığını açıklayarak şunları söyledi:

“Arkadaşlar mesajı attığım tarih ne 1 ay ne Nisan. İkisinin toplamı ne oluyor, Nisan 1 ama ben hakkaten evlendim. İzmir’de kendime ev aldım yani evlendim. Şakadan da hiç anlamıyorsunuz ya İbrahim Tatlıses evlenirse iki satırla mı geçiştirir.”