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Haberler > Magazin > Taze anne Eda Ece'den doğum sonrası ilk paylaşım: Sabırsız kızım aniden doğdu

Taze anne Eda Ece'den doğum sonrası ilk paylaşım: Sabırsız kızım aniden doğdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Taze anne Eda Ece&#039;den doğum sonrası ilk paylaşım: Sabırsız kızım aniden doğdu

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Eda Ece ile basketbolcu eşi Buğrahan Tuncer, dün bebeklerini kucağına aldı. Kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Eda Ece’den ilk paylaşım geldi.

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer’den güzel haber geldi. Dün bebeklerine kavuşan çiftin kızlarına verdiği isim de ortaya çıktı. 

Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, ilk kez anne olma mutluluğunu yaşadı. Çift, dün doğan kızlarına Mina İpek Adını verdi. 

Taze anne Eda Ece'den doğum sonrası ilk paylaşım: Sabırsız kızım aniden doğdu - 1. Resim

“HOŞ GELDİN MİNA İPEK TUNCER”

Galatasaray Basketbol hesabı taze baba Buğrahan Tuncer'i şu sözlerle kutladı:

“Değerli oyuncumuz Buğrahan Tuncer ve sevgili eşi Eda Ece Tuncer'in bugün dünyaya gelen kızları Mina İpek’e sağlık, mutluluk dolu uzun bir ömür diler, Tuncer Ailesi’ni gönülden tebrik ederiz. Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin Mina İpek Tuncer.”

EDA ECE’DEN İLK PAYLAŞIM GELDİ

Öte yandan yeni anne olmanın heyecanını yaşayan Eda Ece’den ilk paylaşım geldi. Takipçilerine duygularını aktaran oyuncu, “Sabırsız canım kızım aniden doğdu çok da güzel bir gün seçti kendine, gelişiyle bizi mutlu etti. Arayan, soran, bizi merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. 

Taze anne Eda Ece'den doğum sonrası ilk paylaşım: Sabırsız kızım aniden doğdu - 2. Resim

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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