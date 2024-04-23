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Haberler > Teknoloji > Google Mesajlar, kullanıcı mesajlarının denetimini artırıyor!

Google Mesajlar, kullanıcı mesajlarının denetimini artırıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Google Mesajlar, kullanıcı mesajlarının denetimini artırıyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medya platformları ebeveyn denetimi uygulamalarını daha sık kullanmaya başladı. Google Mesajlar, ebeveyn denetiminin kapsamını genişletiyor.

Yeni özellik henüz beta sürecinde olsa da yakın zamanda kullanıcılar bu özelliği kullanmaya başlayacak. Google, Mesajlar uygulamasında kullanıcının onay alana kadar mesaj göndermesini durdurabilecek güçlü bir ebeveyn denetimi uygulaması başlatıyor.

Google Mesajlar uygulaması, RCS desteği sayesinde Android'in varsayılan mesajlaşma uygulaması haline geldi. Bu nedenle Android kullanıcıları Google'ın verdiği hizmeti yaygın olarak kullanmakta. Ebeveynler için Google Mesajlar uygulamasında denetimin artırılması olumlu bir haber gibi görünse de aslında oldukça zararlı.

Google Mesajlar, kullanıcı mesajlarının denetimini artırıyor! - 1. Resim

 Google Messages v20240416_00_RC01'de ortaya çıkan ve 9to5Google'ın haberine göre, Google Mesajlar'daki ebeven denetimleri, ebeveynlerin mesajı onaylayana kadar çocukların mesaj göndermesini engellemeyi mümkün kılacak. Şu anda herkesin güncel olarak kullandığı Google Mesajlar sürümünde bu özellik mevcut değil.

Bu özelliğin nasıl çalışacağı henüz netleşmemiş vaziyette. Google'ın Family Link uygulamasından kontrol edilmesi tahmin ediliyor. Bu özellik normal SMS ve RCS mesajlarını kapsama ihtimali oldukça yüksek. 

Büyük olasılıkla bu özellik geliştirme sürecinin ilk aşamalarında ve bu özelliğin herkesin mesajlarını denetlenmesine mi yoksa sadece Google Mesajlar uygulamasını kullanan kullanıcıların izniyle mi gerçekleşeceği henüz belli değil.

 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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